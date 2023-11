Wie besit die meeste van Walmart-aandele?

In die wêreld van kleinhandel staan ​​Walmart as 'n kolossale krag, wat die mark oorheers met sy uitgebreide netwerk van winkels en aanlyn-teenwoordigheid. Maar het jy al ooit gewonder wie die meerderheid van Walmart-aandele besit? Kom ons delf in die eienaarskapstruktuur van hierdie kleinhandelreus en werp lig op die sleutelspelers.

Eienaarskapstruktuur:

Walmart is 'n maatskappy wat in die openbaar verhandel word, wat beteken dat sy eienaarskap verdeel word tussen talle aandeelhouers wat aandele van die maatskappy se aandele hou. Hierdie aandele word gekoop en verkoop op aandelebeurse, soos die New Yorkse aandelebeurs, wat beleggers in staat stel om 'n stuk van die maatskappy te besit.

Die Walton Familie:

Die Walton-familie, bekend vir hul verbintenis met Walmart, hou die grootste belang in die maatskappy. Gestig deur Sam Walton, die familie se eienaarskap spoor terug na die vroeë dae van Walmart se ontstaan. Vandag besit die Walton-familie gesamentlik ongeveer 50% van Walmart se uitstaande aandele. Dit maak hulle die meerderheidsaandeelhouers, wat beduidende invloed uitoefen op die maatskappy se bedrywighede en besluitnemingsprosesse.

Institusionele beleggers:

Benewens die Walton-familie hou verskeie institusionele beleggers ook aansienlike belange in Walmart. Dit sluit onderlinge fondse, pensioenfondse en ander beleggingsfirmas in. Belangrike institusionele beleggers in Walmart sluit in The Vanguard Group, BlackRock en State Street Corporation. Hierdie instellings bestuur fondse namens individuele beleggers en speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van die maatskappy se eienaarskaplandskap.

Vrae:

1. Wat is 'n aandeelhouer?

'n Aandeelhouer is 'n individu of entiteit wat aandele in 'n maatskappy besit. Aandeelhouers het 'n finansiële belang in die maatskappy se sukses en is geregtig op 'n gedeelte van sy winste, bekend as dividende.

2. Wat is 'n aandelebeurs?

'n Aandelebeurs is 'n markplek waar aandele van maatskappye wat in die openbaar verhandel word, gekoop en verkoop word. Dit bied 'n platform vir beleggers om sekuriteite te verhandel, wat likiditeit en prysontdekking verseker.

3. Hoe verskil institusionele beleggers van individuele beleggers?

Institusionele beleggers bestuur groot poele geld namens veelvuldige beleggers, soos pensioenfondse of onderlinge fondse. Individuele beleggers, aan die ander kant, belê hul eie geld direk in aandele of ander finansiële instrumente.

Ten slotte word die meerderheidseienaarskap van Walmart deur die Walton-familie gehou, met ongeveer 50% van die maatskappy se uitstaande aandele. Institusionele beleggers speel ook 'n beduidende rol in Walmart se eienaarskapstruktuur. Om die eienaarskapdinamika van 'n maatskappy soos Walmart te verstaan, bied waardevolle insigte in sy besluitnemingsprosesse en die belanghebbendes wat sy toekoms vorm.