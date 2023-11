Wie besit 51% van Walmart?

In die wêreld van kleinhandelreuse staan ​​Walmart hoog as een van die mees herkenbare en invloedrykste maatskappye. Met sy groot netwerk van winkels en uiteenlopende reeks produkte, het Walmart 'n huishoudelike naam geword vir miljoene kopers wêreldwyd. Maar het jy al ooit gewonder wie die meerderheidsaandeel in hierdie kleinhandel-behemoth hou? Kom ons delf in die eienaarskapstruktuur van Walmart en vind uit wie 51% van die maatskappy besit.

Eienaarskapstruktuur:

Walmart is 'n maatskappy wat in die openbaar verhandel word, wat beteken dat sy eienaarskap verdeel word tussen talle aandeelhouers wat aandele van die maatskappy se aandele hou. Geen enkele entiteit of individu besit tans 'n beherende belang van 51% in Walmart nie. In plaas daarvan is die eienaarskap onder 'n wye reeks institusionele en individuele beleggers versprei.

Groot aandeelhouers:

Sommige van die groot aandeelhouers van Walmart sluit beleggingsbestuursfirmas, pensioenfondse en onderlinge fondse in. Hierdie entiteite bestuur die beleggings van hul kliënte en ken 'n gedeelte van hul portefeuljes aan Walmart-aandele toe. Alhoewel geen enkele aandeelhouer 'n meerderheidsbelang het nie, sluit van die grootste institusionele aandeelhouers The Vanguard Group, BlackRock en State Street Corporation in.

Kwelvrae:

V: Besit die Walton-familie 'n beduidende deel van Walmart?

A: Ja, die Walton-familie, afstammelinge van Walmart se stigter Sam Walton, besit 'n aansienlike deel van die maatskappy se aandele. Hul gesamentlike eienaarskap bereik egter nie die 51%-kerf nie.

V: Kan die eienaarskapstruktuur van Walmart in die toekoms verander?

A: Ja, die eienaarskapstruktuur van enige maatskappy wat in die openbaar verhandel word, kan mettertyd verander namate aandele in die aandelemark gekoop en verkoop word. Enige beduidende verandering in eienaarskap sal egter vereis dat 'n aansienlike aantal aandele verkry of verkoop moet word.

V: Beïnvloed dit nie Walmart se besluitnemingsproses om 'n meerderheidseienaar te hê nie?

A: Nee, Walmart se besluitnemingsproses word beheer deur sy raad van direkteure, wat bestaan ​​uit individue wat deur die aandeelhouers verkies word. Die direksie is saam met die uitvoerende bestuurspan verantwoordelik vir die neem van strategiese besluite vir die maatskappy.

Ten slotte, Walmart het nie 'n enkele eienaar wat 'n beherende belang van 51% hou nie. In plaas daarvan is die eienaarskap wydverspreid onder verskeie institusionele en individuele aandeelhouers. Die maatskappy se besluitnemingsproses word nie deur die afwesigheid van 'n meerderheidseienaar beïnvloed nie, aangesien dit deur sy direksie beheer word.