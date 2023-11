Wie is die kleinseun van Walmart?

In die wêreld van kleinhandel is Walmart 'n huishoudelike naam. Die multinasionale kleinhandelkorporasie, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het gegroei tot een van die grootste maatskappye ter wêreld. Maar wie is die kleinseun van Walmart, wat die familie-erfenis voortsit? Kom ons vind uit.

Die kleinseun van Walmart is niemand anders nie as Lukas Walton, die seun van John T. Walton, wat een van die seuns van Sam Walton was. Lukas Walton is op 21 Junie 1986 gebore en is die jongste van sy broers en susters. Ten spyte daarvan dat hy relatief onbekend is vir die publieke oog, is Lukas Walton 'n belangrike figuur in die Walmart-ryk.

As die kleinseun van Walmart, is Lukas Walton 'n groot aandeelhouer in die maatskappy. Hy het 'n aansienlike deel van die familie se fortuin geërf ná sy pa se ontydige dood in 'n vliegongeluk in 2005. Met sy oorgeërfde rykdom het Lukas Walton een van die rykste individue in die wêreld geword.

Vrae:

V: Hoeveel is Lukas Walton werd?

A: Vanaf 2021 word Lukas Walton se netto waarde geskat op ongeveer $21 miljard.

V: Het Lukas Walton enige betrokkenheid by Walmart se bedrywighede?

A: Alhoewel Lukas Walton 'n groot aandeelhouer is, is hy nie aktief betrokke by die daaglikse bedrywighede van Walmart nie. Die Walton-gesin, insluitend Lukas, het 'n raadsitplek op Walmart, maar hulle fokus hoofsaaklik op hul filantropiese pogings.

V: Is daar enige ander afstammelinge van Sam Walton betrokke by Walmart?

A: Ja, Sam Walton se ander kinders en kleinkinders is ook by die maatskappy betrokke. Sy oudste seun, Rob Walton, het tot 2015 as die voorsitter van Walmart se direksie gedien.

Ten slotte, Lukas Walton, die kleinseun van Walmart, is 'n belangrike figuur in die Walmart-ryk. As 'n groot aandeelhouer hou hy 'n aansienlike belang in die maatskappy en is hy een van die rykste individue ter wêreld. Alhoewel hy nie aktief by Walmart se bedrywighede betrokke is nie, gaan Lukas Walton voort om die familie-erfenis voort te sit en dra by tot die sukses van die kleinhandelreus.