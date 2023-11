Wie is die dogter van Walmart?

In die wêreld van kleinhandel is Walmart 'n huishoudelike naam. As die grootste kleinhandelaar ter wêreld het dit 'n beduidende impak op die wêreldmark. Maar het jy al ooit gewonder wie die dogter van Walmart is? Wie dra die nalatenskap van hierdie kleinhandelreus voort? Kom ons vind uit.

Die dogter van Walmart is niemand anders nie as Alice Walton. Gebore op 7 Oktober 1949, Alice is die enigste dogter van Walmart-stigter Sam Walton en sy vrou, Helen Walton. Sy is die jongste van hul vier kinders en het 'n deurslaggewende rol gespeel in die vorming van die Walmart-ryk.

Alice Walton is nie net bekend daarvoor dat sy die dogter van Walmart is nie; sy is ook 'n prominente sakevrou en filantroop. Met 'n netto waarde van meer as $70 miljard word sy deurgaans as een van die rykste vroue in die wêreld gereken. Alice het beduidende bydraes tot die kunswêreld gelewer en die Crystal Bridges Museum of American Art in Bentonville, Arkansas, gestig. Haar passie vir kuns en kultuur het van haar 'n gerespekteerde figuur in die bedryf gemaak.

Vrae:

V: Wat is Walmart?

A: Walmart is 'n multinasionale kleinhandelkorporasie wat 'n ketting hipermarkte, afslagafdelingswinkels en kruidenierswinkels bedryf. Dit is die grootste maatskappy ter wêreld volgens inkomste.

V: Wie is Alice Walton?

A: Alice Walton is die dogter van Walmart-stigter Sam Walton. Sy is 'n sakevrou en filantroop, bekend vir haar bydraes tot die kunswêreld.

V: Wat is die Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Die Crystal Bridges Museum of American Art is 'n kunsmuseum in Bentonville, Arkansas. Dit is deur Alice Walton gestig en huisves 'n versameling Amerikaanse kuns wat oor vyf eeue strek.

V: Hoe ryk is Alice Walton?

A: Alice Walton het 'n netto waarde van meer as $70 miljard, wat haar een van die rykste vroue ter wêreld maak.

As die dogter van Walmart, het Alice Walton nie net 'n groot fortuin geërf nie, maar het ook 'n naam vir haarself gemaak deur haar filantropiese pogings. Haar bydraes tot die kunswêreld en haar toewyding om die Amerikaanse kultuur te bewaar het haar plek as 'n prominente figuur in die samelewing verstewig. Terwyl Walmart aanhou floreer onder die leierskap van verskeie bestuurders, strek Alice Walton se impak veel verder as die kleinhandelbedryf.