Wie is nommer 1: Walmart of Amazon?

In die stryd om kleinhandeloorheersing het twee reuse as voorlopers na vore getree: Walmart en Amazon. Albei maatskappye het 'n rewolusie in die manier waarop ons inkopies doen, verander, maar wie dra werklik die titel van nommer een? Kom ons delf in die besonderhede en vergelyk hierdie kleinhandelkragstasies.

walmart Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het 'n huishoudelike naam oor die Verenigde State en verder geword. Met sy uitgebreide netwerk van fisiese winkels is Walmart lank reeds bekend vir sy lae pryse en wye reeks produkte. Dit spog met meer as 11,000 27 winkels in XNUMX lande, wat dit die grootste kleinhandelaar ter wêreld maak.

Amazon: Amazon, wat in 1994 deur Jeff Bezos bekend gestel is, het begin as 'n aanlyn boekwinkel en het sedertdien ontwikkel tot 'n wêreldwye e-handelsreus. Met sy groot verskeidenheid produkte, mededingende pryse en gerieflike afleweringsopsies, het Amazon die manier waarop mense inkopies doen verander. Dit het ook uitgebrei na verskeie ander sektore, insluitend wolkrekenaars en vermaak, wat dit 'n gediversifiseerde tegnologiese kragbron maak.

Vergelyk die reuse: Alhoewel beide Walmart en Amazon kleinhandelreuse is, het hulle verskillende sterkpunte en strategieë. Walmart se fisiese winkels gee dit 'n voordeel in terme van klantetoeganklikheid en onmiddellike produkbeskikbaarheid. Aan die ander kant bied Amazon se aanlyn platform gerief en 'n oënskynlik eindelose keuse van produkte.

Markoorheersing: Wat inkomste betref, beklee Walmart steeds die boonste plek. In 2020 het Walmart 'n inkomste van $559 miljard gerapporteer, terwyl Amazon $386 miljard gerapporteer het. As dit egter by markkapitalisasie kom, neem Amazon die voortou. Vanaf 2021 is Amazon se markkapitalisasie meer as $1.7 triljoen, wat Walmart se $409 miljard oortref.

Vrae:

V: Wat is inkomste?

A: Inkomste verwys na die totale bedrag geld wat 'n maatskappy genereer uit sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste.

V: Wat is markkapitalisasie?

A: Markkapitalisasie, of markkapitalisasie, is die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele. Dit word bereken deur die huidige aandeelprys te vermenigvuldig met die aantal uitstaande aandele.

V: Kan Walmart aanlyn met Amazon meeding?

A: Walmart het aansienlike beleggings in sy e-handelsvermoëns gemaak om aanlyn met Amazon te kompeteer. Dit het sy aanlynmark uitgebrei, sy webwerf verbeter en sy afleweringsdienste verbeter om meer aanlynkopers te lok.

Ten slotte, terwyl Walmart die inkomsteleier bly, kan Amazon se markkapitalisasie en oorheersing in die aanlynkleinhandelruimte nie geïgnoreer word nie. Albei maatskappye het hul unieke sterkpunte en strategieë, en die stryd om kleinhandeloorheersing gaan voort.