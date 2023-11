Wie is ryker: Target of Walmart?

In die wêreld van kleinhandelreuse staan ​​twee name uit: Target en Walmart. Hierdie twee maatskappye oorheers die kleinhandelbedryf al dekades lank, maar die vraag bly: wie is ryker? Kom ons delf in die finansies en vind uit.

Finansiële oorsig:

Walmart, wat in 1962 gestig is, is die wêreld se grootste kleinhandelaar, wat in 27 lande werksaam is en meer as 2.3 miljoen mense in diens het. Met sy uitgebreide reeks produkte en lae pryse het Walmart 'n massiewe kliëntebasis opgebou en aansienlike inkomste gegenereer. In die fiskale jaar 2020 het Walmart 'n verbysterende inkomste van $524 miljard gerapporteer.

Aan die ander kant is Target, gestig in 1902, die agtste grootste kleinhandelaar in die Verenigde State. Target bied 'n wye verskeidenheid handelsware, insluitend klere, elektronika en kruideniersware. In dieselfde boekjaar as Walmart het Target 'n inkomste van $93 miljard gerapporteer.

vergelyking:

Alhoewel beide maatskappye onteenseglik suksesvol is, is dit duidelik dat Walmart Target oortref in terme van inkomste. Walmart se inkomste is meer as vyf keer dié van Target, wat dit die ryker van die twee kleinhandelreuse maak.

Vrae:

V: Wat is inkomste?

A: Inkomste verwys na die totale bedrag geld wat deur 'n maatskappy gegenereer word deur sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste.

V: Dui inkomste winsgewendheid aan?

A: Inkomste is nie 'n direkte maatstaf van winsgewendheid nie. Dit verteenwoordig die totale bedrag geld wat verdien word, maar maak nie rekening met uitgawes en koste wat deur die maatskappy aangegaan word nie.

V: Is daar ander faktore om in ag te neem wanneer die welvaart van maatskappye vergelyk word?

A: Ja, inkomste is net een aspek van 'n maatskappy se finansiële gesondheid. Ander faktore, soos winsmarge, markkapitalisasie en bates, speel ook 'n beduidende rol in die bepaling van 'n maatskappy se algehele welvaart.

Ter afsluiting, terwyl beide Target en Walmart groot rolspelers in die kleinhandelbedryf is, plaas Walmart se kolossale inkomste dit voor Target in terme van rykdom. Dit is egter belangrik om daarop te let dat rykdom nie net deur inkomste bepaal word nie, en ander finansiële faktore moet in ag geneem word wanneer die finansiële sterkte van 'n maatskappy geëvalueer word.