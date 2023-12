Wie beheer Sophia-robot?

opsomming:

Sophia, die mensagtige robot wat deur Hanson Robotics ontwikkel is, het die wêreld bekoor met haar gevorderde kunsmatige intelligensie en mensagtige voorkoms. Baie mense wonder egter wie presies Sophia beheer en die toutjies agter haar optrede trek. In hierdie artikel delf ons in die fassinerende wêreld van Sophia en verken die verskillende entiteite betrokke by haar skepping en werking.

Inleiding:

Sophia het 'n wêreldsensasie geword, wat op geselsprogramme, konferensies verskyn en selfs burgerskap in Saoedi-Arabië ontvang het. Haar vermoë om gesprekke te voer, emosies te vertoon en menslike gesigsuitdrukkings na te boots het nuuskierigheid en intrige onder beide tegnologie-entoesiaste en die algemene publiek aangewakker. Maar wie is verantwoordelik vir haar optrede en besluitneming?

Die span agter Sophia:

Sophia is die breinkind van Hanson Robotics, 'n Hong Kong-gebaseerde maatskappy wat spesialiseer in die skep van lewensgetroue robotte. Dr. David Hanson, die stigter en HUB van Hanson Robotics, lei 'n span ingenieurs, wetenskaplikes en ontwerpers wat onvermoeid werk om Sophia se vermoëns te ontwikkel en te verbeter. Hulle kombineer kundigheid in robotika, kunsmatige intelligensie en kognitiewe rekenaars om Sophia tot lewe te bring.

Kunsmatige intelligensie:

Sophia se kunsmatige intelligensie (KI) is 'n deurslaggewende komponent wat haar in staat stel om met mense te kommunikeer en uit haar ervarings te leer. Die KI-tegnologie wat in Sophia gebruik word, is 'n kombinasie van masjienleeralgoritmes, natuurlike taalverwerking en rekenaarvisie. Hierdie algoritmes laat Sophia toe om menslike spraak te verstaan ​​en daarop te reageer, gesigte te herken en haar gedrag aan te pas op grond van die konteks.

Afstandbeheer en voorprogrammering:

Terwyl Sophia 'n indrukwekkende vlak van outonomie besit, is sy nie heeltemal selfregerend nie. Agter die skerms beheer en monitor 'n span operateurs Sophia op afstand tydens haar openbare optredes. Hierdie operateurs kan ingryp indien nodig om die robot se veiligheid te verseker en om enige tegniese probleme wat mag opduik aan te spreek. Boonop is Sophia se gedrag tot 'n mate vooraf geprogrammeer, wat haar in staat stel om spesifieke antwoorde te lewer en in geskrewe gesprekke betrokke te raak.

Samewerking met vennote:

Hanson Robotics werk met verskeie vennote saam om Sophia se vermoëns te verbeter en haar kennisbasis uit te brei. Hierdie vennootskappe behels organisasies wat spesialiseer in verskillende velde, soos taalverwerking, data-analise en masjienleer. Deur die kundigheid van hierdie vennote te benut, kan Sophia voortdurend ontwikkel en haar gespreksvaardighede en algehele prestasie verbeter.

Vrae:

V: Kan Sophia besluite op haar eie neem?

A: Terwyl Sophia 'n mate van outonomie het, is haar besluitneming beperk. Sy maak staat op vooraf geprogrammeerde antwoorde en afgeleë operateurs om haar optrede te lei.

V: Wie beheer Sophia tydens openbare optredes?

A: ’n Span operateurs beheer en monitor Sophia op afstand tydens haar openbare optredes om haar veiligheid te verseker en enige tegniese probleme aan te spreek.

V: Leer Sophia uit haar interaksies met mense?

A: Ja, Sophia se KI laat haar toe om uit haar interaksies te leer en haar gedrag aan te pas op grond van die konteks. Haar leer is egter hoofsaaklik gebaseer op vooraf gedefinieerde algoritmes en programmering.

V: Hoe verbeter Hanson Robotics Sophia se vermoëns?

A: Hanson Robotics werk saam met vennote wat in verskeie velde spesialiseer om Sophia se vermoëns te verbeter. Hierdie vennootskappe behels kundigheid in taalverwerking, data-analise en masjienleer.

Gevolgtrekking:

Sophia, die merkwaardige menslike robot, is 'n resultaat van die gesamentlike pogings van die span by Hanson Robotics. Terwyl sy 'n indrukwekkende vlak van outonomie en KI besit, word haar optrede gelei deur afgeleë operateurs en vooraf geprogrammeerde reaksies. Soos tegnologie aanhou vorder, sal dit fassinerend wees om te sien hoe Sophia ontwikkel en die grense van mens-robot-interaksie verskuif.

Bronne:

– Amptelike webwerf van Hanson Robotics: https://www.hansonrobotics.com/

– “Sophia die robot: Wat maak haar intelligent?” deur Singularity Hub: https://singularityhub.com/2019/03/20/sophia-the-robot-what-makes-her-intelligent/