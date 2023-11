Wie is groter: Walmart of Amazon?

In die wêreld van kleinhandel het twee reuse na vore getree as die dominante spelers: Walmart en Amazon. Albei maatskappye het 'n rewolusie in die manier waarop mense inkopies doen, verander, maar wanneer dit kom by die bepaling van wie groter is, is die antwoord nie so eenvoudig soos dit mag lyk nie.

Definisies:

– Walmart: 'n Amerikaanse multinasionale kleinhandelkorporasie wat 'n ketting hipermarkte, afslagafdelingswinkels en kruidenierswinkels bedryf.

– Amazon: ’n Amerikaanse multinasionale tegnologiemaatskappy wat fokus op e-handel, wolkrekenaars, digitale stroming en kunsmatige intelligensie.

Vergelyk inkomste:

Wat inkomste betref, het Walmart tradisioneel die topposisie beklee. In 2020 het Walmart 'n totale inkomste van $559 miljard gerapporteer, wat dit volgens inkomste die grootste maatskappy ter wêreld maak. Aan die ander kant het Amazon in dieselfde jaar 'n totale inkomste van $386 miljard gerapporteer. Dit is egter belangrik om daarop te let dat Amazon se inkomste die afgelope paar jaar teen 'n baie vinniger tempo as Walmart s'n gegroei het.

Markkapitalisasie:

Alhoewel Walmart die voorsprong in terme van inkomste kan hê, oortref Amazon dit in terme van markkapitalisasie. Markkapitalisasie is die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele van voorraad. Vanaf 2021 het Amazon se markkapitalisasie op meer as $1.7 triljoen gestaan, wat dit een van die waardevolste maatskappye ter wêreld maak. Ter vergelyking was Walmart se markkapitalisasie sowat $400 miljard.

Vrae:

V: Watter maatskappy het 'n groter fisiese teenwoordigheid?

A: Walmart het 'n groter fisiese teenwoordigheid met duisende winkels regoor die wêreld. Amazon, aan die ander kant, werk hoofsaaklik aanlyn en het minder fisiese winkels.

V: Wie het 'n sterker e-handel-teenwoordigheid?

A: Amazon is bekend vir sy sterk e-handel-teenwoordigheid en oorheers die aanlyn kleinhandelruimte. Walmart het baie belê in sy e-handelsvermoëns om met Amazon mee te ding.

V: Watter maatskappy het 'n groter kliëntebasis?

A: Beide Walmart en Amazon het 'n massiewe kliëntebasis. Walmart lok 'n wye verskeidenheid klante met sy fisiese winkels, terwyl Amazon se aanlynplatform 'n wêreldwye gehoor aantrek.

Ten slotte, die bepaling van wie groter is tussen Walmart en Amazon hang af van die metrieke wat gebruik word. Terwyl Walmart lei in terme van inkomste, oortref Amazon dit in markkapitalisasie. Albei maatskappye gaan voort om te innoveer en kwaai mee te ding in die kleinhandelbedryf, wat die manier vorm waarop ons in die moderne wêreld inkopies doen.