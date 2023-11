Wie is die grootste Amazon of Walmart?

Wie is groter: Amazon of Walmart?

In die wêreld van kleinhandelreuse staan ​​twee name uit: Amazon en Walmart. Hierdie nywerhede het 'n rewolusie in die manier waarop mense inkopies doen, verander, maar die vraag bly: wie is groter? Kom ons kyk van naderby na hierdie titane van handel en vergelyk hul grootte, invloed en markbereik.

Amazon: Amazon, wat in 1994 deur Jeff Bezos gestig is, het as 'n aanlyn boekwinkel begin en vinnig uitgebrei na 'n globale mark. Vandag bied dit 'n groot verskeidenheid produkte, insluitend elektronika, klere en kruideniersware. Amazon het sinoniem geword met gerief, danksy sy vinnige aflewering, uitgebreide produkkeuse en gebruikersvriendelike koppelvlak. Die maatskappy se sukses kan toegeskryf word aan sy fokus op klantetevredenheid en sy vermoë om by veranderende verbruikerseise aan te pas.

walmart Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het begin as 'n klein afslagwinkel in Arkansas. Oor die jare het dit gegroei tot die wêreld se grootste baksteen-en-mortier-kleinhandelaar, met duisende winkels regoor die wêreld. Walmart is bekend vir sy lae pryse, wye produkreeks en sy vermoë om in uiteenlopende klantbehoeftes te voorsien. Die maatskappy se sukses lê in sy doeltreffende voorsieningskettingbestuur en sy vermoë om skaalvoordele te benut.

Vergelyk grootte: Wat inkomste betref, het Amazon Walmart die afgelope paar jaar verbygesteek. In 2020 het Amazon 'n verbysterende $386 miljard in netto verkope gerapporteer, terwyl Walmart se netto verkope $559 miljard beloop het. Dit is egter belangrik om daarop te let dat Walmart steeds die titel hou vir die grootste werkgewer, met meer as 2.3 miljoen geassosieerdes wêreldwyd. Amazon, aan die ander kant, het ongeveer 1.3 miljoen mense in diens.

Markbereik: Terwyl Walmart die fisiese kleinhandelruimte oorheers, het Amazon 'n rewolusie in e-handel teweeggebring. Amazon se aanlyn-teenwoordigheid het dit moontlik gemaak om kliënte in feitlik elke uithoek van die wêreld te bereik. Sy Prime-lidmaatskapprogram, wat voordele bied soos gratis gestuur en stromingsdienste, het miljoene lojale kliënte gelok. Walmart het egter aansienlike vordering gemaak in die e-handelsektor en het groot beleggings in sy aanlyn platform gemaak om met Amazon te kompeteer.

Vrae:

V: Wat is inkomste?

A: Inkomste verwys na die totale bedrag geld wat deur 'n maatskappy gegenereer word deur sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste.

V: Wat is netto verkope?

A: Netto verkope verteenwoordig die totale inkomste wat deur 'n maatskappy gegenereer word na aftrekking van enige opbrengs, afslag of toelaes.

V: Wat is e-handel?

A: E-handel, kort vir elektroniese handel, verwys na die koop en verkoop van goedere en dienste oor die internet.

Ten slotte, beide Amazon en Walmart is kleinhandelreuse in hul eie reg. Terwyl Amazon die voortou geneem het in terme van inkomste en aanlyn oorheersing, kan Walmart se fisiese teenwoordigheid en massiewe werknemersbasis nie misgekyk word nie. Soos die kleinhandellandskap aanhou ontwikkel, sal dit fassinerend wees om te sien hoe hierdie twee reuse die toekoms van inkopies vorm.