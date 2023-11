Wie het die periodieke tabel van elemente uitgevind?

Titel: Ontrafeling van die oorsprong van die periodieke tabel van elemente: 'n ontdekkingsreis

Inleiding:

Die Periodieke Tabel van Elemente is 'n ikoniese wetenskaplike hulpmiddel wat 'n omwenteling in ons begrip van die fundamentele boustene van materie gemaak het. Maar het jy al ooit gewonder wie is verantwoordelik vir hierdie merkwaardige prestasie van organisasie? In hierdie artikel delf ons in die fassinerende geskiedenis van die Periodieke Tabel, ondersoek die bydraes van verskeie wetenskaplikes en werp lig op die enigmatiese figuur agter die skepping daarvan.

Die Genesis van die Periodieke Tabel:

Die konsep van organisering van elemente dateer uit antieke tye toe beskawings patrone in die eienskappe van sekere stowwe herken het. Dit was egter eers in die 19de eeu dat aansienlike vordering gemaak is om elemente sistematies te klassifiseer.

1. Antoine Lavoisier:

Dikwels na verwys as die "Vader van Moderne Chemie", het Antoine Lavoisier die grondslag gelê vir die ontwikkeling van die Periodieke Tabel. In die laat 18de eeu het hy 'n lys van 33 bekende elemente saamgestel en hulle gekategoriseer op grond van hul eienskappe, insluitend gasse, metale, nie-metale en aardse.

2. John Newlands:

In die middel van die 19de eeu het John Newlands die Wet van Oktawe voorgestel, wat voorgestel het dat elemente soortgelyke eienskappe vertoon wanneer hulle in volgorde van toenemende atoomgewig gerangskik is. Alhoewel sy konsep gebrekkig was, was dit 'n belangrike stap in die rigting van die uiteindelike skepping van die Periodieke Tabel.

3. Dmitri Mendeleev:

Die naam wat die meeste sinoniem is met die Periodieke Tabel is dié van Dmitri Mendeleev, 'n Russiese chemikus. In 1869 publiseer Mendeleev sy baanbrekende werk, "Principles of Chemistry", waar hy 'n omvattende tabel van elemente gerangskik volgens atoomgewig aangebied het. Opmerklik genoeg het hy gapings gelaat vir onontdekte elemente en hul eienskappe akkuraat voorspel, wat hom wydverspreide erkenning verdien het.

Mendeleev se nalatenskap en die evolusie van die periodieke tabel:

Mendeleev se Periodieke Tabel het gedien as die grondslag vir verdere vooruitgang op die gebied van chemie. Met verloop van tyd het wetenskaplikes bykomende elemente ontdek, wat gelei het tot wysigings en verfynings van die oorspronklike tabel. Belangrike bydraers tot die evolusie daarvan sluit in Henry Moseley, Glenn T. Seaborg, en die Internasionale Unie van Suiwer en Toegepaste Chemie (IUPAC).

vrae:

V1. Hoeveel elemente is aanvanklik in Mendeleev se Periodieke Tabel ingesluit?

A1. Mendeleev se oorspronklike tabel het uit 63 elemente bestaan, gerangskik in volgorde van toenemende atoomgewig.

V2. Het Mendeleev se voorspellings vir onontdekte elemente waar geword?

A2. Ja, merkwaardig genoeg is Mendeleev se voorspellings vir elemente soos gallium, germanium en scandium akkuraat bewys toe dit later ontdek is.

V3. Wie het die laaste natuurlike element ontdek wat by die Periodieke Tabel gevoeg is?

A3. Die laaste natuurlike element, francium, is in 1939 deur Marguerite Perey ontdek.

V4. Hoeveel elemente word tans in die Periodieke Tabel herken?

A4. Van nou af bestaan ​​die Periodieke Tabel uit 118 elemente, insluitend beide natuurlik voorkomende en sintetiese elemente.

Gevolgtrekking:

Die Periodieke Tabel van Elemente staan ​​as 'n bewys van die vindingrykheid en samewerkende pogings van talle wetenskaplikes deur die geskiedenis heen. Van Lavoisier se vroeë klassifikasies tot Mendeleev se revolusionêre tafel, was die ontdekkingsreis een van voortdurende verfyning en uitbreiding. Terwyl ons voortgaan om die grense van chemie te verken, bly die Periodieke Tabel 'n onontbeerlike hulpmiddel, wat ons begrip van die heelal op sy mees fundamentele vlak lei.

Bronne:

- Royal Society of Chemistry: [https://www.rsc.org/periodic-table/]

– American Chemical Society: [https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/mendeleevs-periodic-table.html]