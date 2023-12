opsomming:

Kunsmatige Intelligensie (KI) het 'n integrale deel van ons lewens geword, wat verskeie nywerhede 'n rewolusie teweegbring en die toekoms van tegnologie vorm. Maar wie kan gekrediteer word met die uitvind van KI? Hierdie artikel delf in die oorsprong van KI, ondersoek die bydraes van sleutelfigure en die evolusie van hierdie baanbrekende veld. Van Alan Turing se baanbrekerswerk tot moderne vooruitgang, ons ontbloot die fassinerende reis van KI se uitvinding.

Wie het KI uitgevind?

Die uitvinding van KI kan nie aan 'n enkele individu toegeskryf word nie, aangesien dit die resultaat is van samewerkende pogings en voortdurende vooruitgang oor etlike dekades. Daar is egter noemenswaardige figure wat deurslaggewende rolle in die vorming van die veld gespeel het. Een so 'n pionier is Alan Turing, 'n Britse wiskundige en rekenaarwetenskaplike. Turing se werk tydens die Tweede Wêreldoorlog aan kode-breekmasjiene het die grondslag gelê vir moderne rekenaars en KI. Sy konsep van die "Turing-toets", wat 'n masjien se vermoë om intelligente gedrag te toon evalueer, bly invloedryk in KI-navorsing.

Nog 'n invloedryke figuur is John McCarthy, 'n Amerikaanse rekenaarwetenskaplike wat die term "kunsmatige intelligensie" geskep het in 1956. McCarthy het die Dartmouth-konferensie georganiseer, wat as die geboorteplek van KI as 'n formele studieveld beskou word. Die konferensie het toonaangewende navorsers byeengebring om die potensiaal te verken om masjiene te skep wat menslike intelligensie kan simuleer.

Deur die 1950's en 1960's het KI-navorsing momentum gekry, met beduidende bydraes van navorsers soos Marvin Minsky, Allen Newell en Herbert A. Simon. Minsky en McCarthy het saam die MIT Artificial Intelligence Laboratory gestig, wat 'n spilpunt vir KI-navorsing en -innovasie geword het.

In die volgende dekades het KI merkwaardige vordering gesien, danksy vooruitgang in rekenaarkrag en die beskikbaarheid van groot datastelle. Die veld het uitgebrei na verskeie subvelde, insluitend masjienleer, natuurlike taalverwerking, rekenaarvisie en robotika. Navorsers soos Geoffrey Hinton, Yann LeCun en Yoshua Bengio het beduidende deurbrake gemaak in diep leer, 'n subveld van masjienleer wat KI-toepassings 'n rewolusie gemaak het.

Gereelde vrae oor die uitvinding van KI:

V: Wanneer is KI die eerste keer uitgevind?

A: Die term "kunsmatige intelligensie" is in 1956 geskep tydens die Dartmouth-konferensie, wat die formele begin van KI as 'n studieveld gemerk het. Die konsep en grondslag vir KI kan egter teruggevoer word na die werk van Alan Turing en ander vroeë pioniers.

V: Het Alan Turing KI uitgevind?

A: Alhoewel Alan Turing beduidende bydraes tot die veld van KI gemaak het, insluitend die konsep van die Turing-toets, kan hy nie net gekrediteer word met die uitvind van KI nie. KI is die resultaat van kollektiewe pogings en bydraes van talle navorsers oor etlike dekades.

V: Wat is die Turing-toets?

A: Die Turing-toets, voorgestel deur Alan Turing in 1950, is 'n toets van 'n masjien se vermoë om intelligente gedrag te toon wat nie van dié van 'n mens onderskei kan word nie. Dit behels dat 'n menslike evalueerder 'n gesprek voer met beide 'n masjien en 'n ander mens, sonder om te weet watter is watter. As die evalueerder nie konsekwent tussen die masjien en die mens kan onderskei nie, word die masjien beskou as die Turing-toets geslaag het.

V: Wie is 'n paar moderne bydraers tot KI?

A: Verskeie moderne navorsers het beduidende bydraes tot KI gelewer. Geoffrey Hinton, Yann LeCun en Yoshua Bengio is bekend vir hul vooruitgang in diep leer, 'n subveld van masjienleer. Hul werk het die ontwikkeling van KI-toepassings soos beeldherkenning, natuurlike taalverwerking en outonome voertuie grootliks beïnvloed.

Bronne:

- Stanford Universiteit: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/turing-test/

– Dartmouth College: https://www.dartmouth.edu/~ai50/history.html

- Massachusetts Instituut van Tegnologie: https://www.csail.mit.edu/research/artificial-intelligence