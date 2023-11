Wie is die drie erfgename van Walmart?

In die wêreld van kleinhandel staan ​​Walmart as 'n reus wat die bedryf oorheers met sy groot netwerk van winkels en wêreldwye teenwoordigheid. Die maatskappy, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het oor die jare eksponensieel gegroei, wat dit een van die rykste korporasies ter wêreld maak. Met sulke groot sukses is dit net natuurlik om te wonder wie die kleinhandelryk sal erf. Tans is daar drie primêre erfgename van die Walmart-fortuin: Rob Walton, Jim Walton en Alice Walton.

Rob Walton, die oudste seun van Walmart se stigter, het gedien as die voorsitter van die maatskappy van 1992 tot 2015. Hy het 'n beduidende rol gespeel in die uitbreiding van Walmart se bedrywighede en toesig oor die groei daarvan. Jim Walton, die jongste seun, is al baie jare by die familiebesigheid betrokke en dien op Walmart se direksie. Alice Walton, die enigste dogter, is 'n kunsversamelaar en filantroop, wat fokus op die bevordering van kuns en kultuur deur die Crystal Bridges Museum of American Art.

Vrae:

V: Hoe het die Walton-gesin erfgename van Walmart geword?

A: Sam Walton, die stigter van Walmart, het sy eienaarskapsbelang in die maatskappy aan sy vrou en vier kinders oorgedra, wat hulle die primêre erfgename maak.

V: Is daar enige ander erfgename van die Walmart-fortuin?

A: Terwyl Rob, Jim en Alice Walton die mees prominente erfgename is, hou ander lede van die Walton-familie ook aandele in die maatskappy.

V: Hoeveel is die Walmart-fortuin werd?

A: Vanaf 2021 word die Walmart-fortuin na raming meer as $200 miljard werd, wat dit een van die rykste gesinne ter wêreld maak.

V: Het die erfgename enige betrokkenheid by die daaglikse bedrywighede van Walmart?

A: Alhoewel die erfgename verskeie poste binne die maatskappy beklee het, is hulle nie direk betrokke by die daaglikse bedrywighede nie. Hulle speel egter 'n beduidende rol in die vorming van die maatskappy se langtermynstrategieë en -besluite deur hul posisies in die direksie.

Ten slotte, die drie erfgename van Walmart, Rob Walton, Jim Walton en Alice Walton, besit geweldige rykdom en invloed as die primêre begunstigdes van die kleinhandelreus. Alhoewel hulle dalk nie direk by die maatskappy se daaglikse bedrywighede betrokke is nie, kan hul nalatenskap en impak op die toekoms van Walmart nie onderskat word nie.