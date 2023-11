Die Withuis het dit duidelik gemaak dat ten spyte van Elon Musk se onlangse druk van antisemitiese kommentaar op sosiale media, daar geen voorneme is om weg te beweeg van die gebruik van SpaceX of Starlink-tegnologie binne die departement van verdediging nie. John Kirby, woordvoerder van die nasionale veiligheidsraad, het die belangrikheid van innovasie in die private sektor beklemtoon en gesê dat dit dwaas sal wees om daarvan weg te stap. Hy het egter ook Musk se retoriek veroordeel en bevestig dat die regering nie die antisemitiese opmerkings wat hy gemaak het goedkeur of daarmee saamstem nie.

Terwyl die Withuis daartoe verbind is om Musk se tegnologie te gebruik, het groot maatskappye soos Apple en Disney hul advertensiebesteding op die sosialemediaplatform opgeskort waar Musk sy omstrede sienings uitgespreek het. Die terugslag teen hierdie opmerkings beklemtoon die groeiende behoefte aan aanspreeklikheid en verantwoordelike gedrag van openbare figure.

Vrae:

V: Wat is die Withuis se standpunt oor Elon Musk se antisemitiese kommentaar?

A: Die Withuis het Elon Musk se antisemitiese opmerkings veroordeel terwyl hulle bevestig het dat hulle sal voortgaan om met SpaceX saam te werk en Starlink-tegnologie te gebruik.

V: Boikot groot maatskappye die platform waar Musk hierdie opmerkings gemaak het?

A: Ja, maatskappye soos Apple en Disney het hul advertensiebesteding op die sosialemediaplatform opgeskort.

V: Sal die federale regering sy kontrakte met Musk se maatskappye heroorweeg?

A: Die regering het geen planne om weg te beweeg van die gebruik van SpaceX- of Starlink-tegnologie nie, maar hulle keur nie die antisemitiese retoriek goed wat deur Elon Musk uitgespreek word nie.