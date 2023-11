Wat is die ryker Walmart of Apple?

In die sakewêreld ontlok die vraag wie die titel vir die rykste maatskappy hou dikwels nuuskierigheid en debat. Twee prominente aanspraakmakers in hierdie wedren is Walmart en Apple. Albei maatskappye het 'n beduidende impak op die wêreldmark gemaak, maar watter een kan die kroon opeis om die rykste te wees? Kom ons delf in die getalle en vind uit.

walmart Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, is 'n multinasionale kleinhandelkorporasie met sy hoofkwartier in Bentonville, Arkansas. Dit bedryf 'n ketting hipermarkte, afslagafdelingswinkels en kruidenierswinkels. Walmart is bekend vir sy lae pryse en groot verskeidenheid produkte, wat dit 'n ideale bestemming maak vir miljoene kopers wêreldwyd.

Apple: Apple Inc. is in 1976 gestig deur Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne, en is 'n tegnologiemaatskappy gebaseer in Cupertino, Kalifornië. Dit ontwerp, vervaardig en verkoop verbruikerselektronika, rekenaarsagteware en aanlyndienste. Apple is bekend vir sy innoverende produkte, insluitend die iPhone, iPad, Mac en Apple Watch, wat 'n rewolusie in die tegnologie-industrie gemaak het.

Finansiële vergelyking: Wanneer dit kom by die evaluering van die rykdom van 'n maatskappy, is een van die sleutelmaatstawwe markkapitalisasie, wat bereken word deur die aantal uitstaande aandele te vermenigvuldig met die huidige aandeelprys. Volgens die jongste data het Apple die kroon as die rykste maatskappy met 'n markkapitalisasie van meer as $2 triljoen. Walmart, aan die ander kant, spog met 'n markkapitalisasie van sowat $400 miljard. Hierdie beduidende verskil plaas Apple ver voor Walmart in terme van algehele rykdom.

Vrae:

V: Wat is markkapitalisasie?

A: Markkapitalisasie verwys na die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele aandele. Dit word bereken deur die huidige aandeelprys met die aantal aandele te vermenigvuldig.

V: Dui markkapitalisasie die winsgewendheid van 'n maatskappy aan?

A: Nee, markkapitalisasie is 'n maatstaf van 'n maatskappy se totale waarde in die aandelemark. Dit weerspieël nie winsgewendheid direk nie, aangesien dit deur verskeie faktore soos beleggersentiment en marktoestande beïnvloed kan word.

V: Is daar enige ander faktore om in ag te neem wanneer die welvaart van 'n maatskappy bepaal word?

A: Terwyl markkapitalisasie 'n belangrike aanwyser is, dra ander faktore soos inkomste, wins en bates ook by tot 'n maatskappy se algehele welvaart. Hierdie faktore verskaf 'n meer omvattende begrip van 'n maatskappy se finansiële stand.

Ten slotte, Apple hou tans die titel vir die rykste maatskappy, wat Walmart met 'n aansienlike marge oortref wat markkapitalisasie betref. Dit is egter belangrik om daarop te let dat finansiële stande met verloop van tyd kan wissel, en ander faktore moet ook in ag geneem word wanneer die welvaart van 'n maatskappy geëvalueer word.