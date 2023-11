Wat is die ouer Walmart of Sam's Club?

In die wêreld van kleinhandelreuse het Walmart en Sam's Club huishoudelike name geword wat 'n wye reeks produkte teen bekostigbare pryse bied. Maar het jy al ooit gewonder watter van hierdie twee kleinhandelreuse eerste gekom het? Kom ons delf in die geskiedenis van hierdie kleinhandelreuse om uit te vind.

walmart Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het begin as 'n klein afslagwinkel in Rogers, Arkansas. Met 'n visie om bekostigbare produkte aan kliënte te verskaf, het Walmart sy bedrywighede vinnig oor die Verenigde State uitgebrei. Vandag het dit die wêreld se grootste kleinhandelaar geword, met duisende winkels wêreldwyd.

Sam se klub: In 1983 het Sam Walton besluit om die groothandelmark te betree en die eerste Sam's Club in Midwest City, Oklahoma, geopen. Sam's Club het ten doel gehad om voorsiening te maak vir klein besighede en individuele kliënte wat in grootmaat wou koop. Dit het 'n lidmaatskapgebaseerde model aangebied, wat toegang bied tot 'n wye reeks produkte teen groothandelpryse.

So, wat is ouer?

Walmart is ouer as Sam's Club. Walmart is in 1962 gestig, terwyl Sam's Club in 1983 gestig is, meer as twee dekades later. Dit is egter belangrik om daarop te let dat beide Walmart en Sam's Club deel is van dieselfde kleinhandelryk, aangesien Sam Walton albei maatskappye gestig het.

Vrae:

V: Wat is 'n afslagwinkel?

A: 'n Afslagwinkel is 'n kleinhandelonderneming wat produkte teen laer pryse as tradisionele kleinhandelwinkels aanbied. Hierdie winkels fokus dikwels daarop om waarde vir geld te bied deur afslag en transaksies aan te bied om kliënte te lok.

V: Wat is 'n groothandelmark?

A: 'n Groothandelmark is 'n plek waar goedere in groot hoeveelhede aan kleinhandelaars, besighede of individue verkoop word wat in grootmaat koop. Groothandelmarkte bied tipies laer pryse per eenheid in vergelyking met kleinhandelwinkels.

V: Kan iemand by Sam's Club inkopies doen?

A: Terwyl Sam's Club hoofsaaklik op klein besighede gemik is, is dit oop vir almal wat 'n lidmaatskap het. Individue kan 'n lidmaatskap koop om toegang te verkry tot die wye reeks produkte wat teen groothandelpryse beskikbaar is.

Ter afsluiting, Walmart is die oudste van die twee kleinhandelreuse, wat in 1962 gestig is. Sam's Club, aan die ander kant, is in 1983 gestig as 'n groothandelklub wat spyseniering aan besighede en individue wat in grootmaat wou koop. Beide Walmart en Sam's Club floreer steeds en bied kliënte bekostigbare produkte en 'n wye verskeidenheid keuses.