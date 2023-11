Die Slag begin by Finnegan's Farm: Ierland se Fittest Family Quarter Finals

Berei voor vir 'n adrenalien-aangejaagde kragmeting terwyl die kwarteindronde van Ierland's Fittest Family op 'n nuwe en opwindende plek afskop – The Farm geleë in die skilderagtige Boyne Valley of Co Meath. Dié vyfdegenerasie-aartappelplaas sal nie net ’n unieke agtergrond vir die strawwe mededinging bied nie, maar ook die fisieke en geestelike vaardighede van die oorblywende vier gesinne wat meeding om ’n gesogte plek in die Halfeindstryd toets.

Van Tipperary het ons die Byrnes-familie, bekend vir hul indrukwekkende atletiese vermoëns in marathonhardloop en Ysterman-kompetisies. Die Bonnar-gesin van Waterford, met verlede seisoen se noue nederlaag wat op hul gedagtes druk, is vasbeslote om hulself te bewys en hul ware potensiaal te wys. Saam met hulle is die Peters-gesin, ook van Waterford, wat gretig is om terug te bons van hul oorweldigende vertoning in seisoen 10. En laaste maar nie die minste nie, die Murphy-gesin van Carlow, wat geen steen onaangeroer laat in hul soeke na oorwinning nie, gaan selfs na die omvang van die offer van hul geliefde koekies.

Met 'n All-Ierland wen-slinger as deel van hul reeks, is die Bonnars gereed om enige uitdaging aan die hoof te staan ​​en hul uitsonderlike vaardighede te demonstreer. Elke gesin is bereid om hul grense te verskuif en hul individuele sterkpunte ten toon te stel in aktiwiteite wat wissel van kajakvaart tot uiteindelike frisbee. Hierdie seisoen beloof om vol opwinding en adrenalien te wees, want hierdie merkwaardige gesinne gaan kop-aan-kop in buitengewone fisieke uitdagings.

Skakel in op RTÉ One en RTÉ Player op Sondag, 26 November om 6:30 om die hart-stoppende aksie te aanskou en deel te wees van die onvergeetlike reis na die kroon van Ierland se fiksste gesin. Moenie 'n enkele oomblik van hierdie opwindende seisoen mis nie, waar vasberadenheid, passie en onwrikbare toewyding saamvloei om 'n onvergeetlike ervaring vir beide deelnemers en kykers te skep.

