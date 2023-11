Wat het eerste gekom Sams of Walmart?

In die wêreld van kleinhandelreuse staan ​​twee name uit: Sam's Club en Walmart. Albei hierdie maatskappye het huishoudelike name geword en bied 'n wye reeks produkte teen bekostigbare pryse. Maar watter een het eerste gekom? Kom ons duik in die geskiedenis van hierdie kleinhandelreuse om uit te vind.

Die geboorte van Sam's Club

Sam's Club, 'n kleinhandelpakhuisklub wat slegs lid is, is eintlik voor Walmart gebore. Dit is in 1983 deur Sam Walton gestig, met die eerste winkel wat in Midwest City, Oklahoma, geopen is. Sam's Club het ten doel gehad om klein besighede en individue die geleentheid te bied om produkte in grootmaat teen afslagpryse aan te koop. Die konsep het vinnig gewild geword, en Sam's Club het vinnig uitgebrei oor die Verenigde State.

Die opkoms van Walmart

Walmart, aan die ander kant, is gestig deur Sam Walton in 1962. Die eerste Walmart-winkel het sy deure in Rogers, Arkansas, geopen. Aanvanklik was Walmart 'n afslagwinkel wat 'n wye verskeidenheid produkte teen lae pryse aangebied het. Met verloop van tyd het Walmart gegroei tot die kleinhandelreus wat ons vandag ken, met duisende winkels wêreldwyd.

Die verband tussen Sam's Club en Walmart

Terwyl Sam's Club en Walmart afsonderlike entiteite is, is hulle albei deel van die groter Walmart Inc.-korporasie. Sam's Club funksioneer as 'n filiaal van Walmart, wat voorsiening maak vir 'n spesifieke marksegment met sy lidmaatskap-gebaseerde pakhuismodel. Hierdie verbinding stel beide maatskappye in staat om hul hulpbronne te benut en kliënte van 'n diverse reeks produkte en dienste te voorsien.

FAQ

V: Kan iemand by Sam's Club inkopies doen?

A: Nee, Sam's Club is slegs 'n lidmaatskapklub. Lidmaatskap is egter oop vir beide individue en besighede.

V: Is Sam's Club en Walmart dieselfde maatskappy?

A: Terwyl hulle albei deel is van Walmart Inc., is Sam's Club en Walmart afsonderlike kleinhandelentiteite met hul eie afsonderlike bedrywighede.

V: Kan ek my Walmart-lidmaatskap by Sam's Club gebruik?

A: Nee, Walmart en Sam's Club het aparte lidmaatskapprogramme. 'n Walmart-lidmaatskap verleen nie toegang tot Sam's Club nie en omgekeerd.

Ten slotte, Sam's Club het voor Walmart gekom, met sy stigting in 1983. Beide maatskappye het egter gegroei onder die sambreel van Walmart Inc., wat kliënte 'n wye reeks produkte en dienste bied. Of jy nou op soek is na grootmaat-aankope of alledaagse noodsaaklikhede, beide Sam's Club en Walmart het gewilde bestemmings geword vir miljoene kopers wêreldwyd.