Wat het eerste gekom Sams of Costco?

Wat het eerste gekom: Sam's of Costco?

In die wêreld van groothandelinkopies het twee reuse as leiers na vore getree: Sam's Club en Costco. Hierdie lidmaatskapgebaseerde pakhuisklubs bied 'n wye reeks produkte teen afslagpryse, wat miljoene kliënte wêreldwyd lok. Maar die brandende vraag bly staan: watter een het eerste gekom?

Die geboorte van Sam's Club

Sam's Club, 'n afdeling van Walmart Inc., was die eerste wat die toneel betree het. Dit is in 1983 deur Sam Walton gestig, met die doel om klein besighede en individue die geleentheid te bied om goedere in grootmaat teen laer pryse aan te koop. Sam's Club het vinnig gewild geword, en sy lidmaatskapmodel het 'n bloudruk vir toekomstige pakhuisklubs geword.

Die opkoms van Costco

Costco, aan die ander kant, is 'n paar jaar later in 1983 gestig. James Sinegal en Jeffrey Brotman het die maatskappy gestig met 'n soortgelyke konsep as Sam's Club, wat daarop fokus om afslagprodukte aan lede te bied. Costco se unieke verkoopspunt was sy verbintenis tot die verskaffing van produkte van hoë gehalte en uitsonderlike kliëntediens, wat by verbruikers aanklank gevind het.

FAQ

V: Wat is 'n pakhuisklub?

A: 'n Pakhuisklub is 'n soort kleinhandelwinkel wat produkte in grootmaat teen afslagpryse verkoop. Kliënte moet lede word om toegang tot hierdie klubs te kry en voordeel te trek uit die besparings.

V: Hoe werk Sam's Club en Costco?

A: Beide Sam's Club en Costco werk op 'n lidmaatskapgebaseerde model. Kliënte betaal 'n jaarlikse fooi om lede te word, wat hulle toegang tot die winkels en eksklusiewe afslag gee.

V: Wat het eerste gekom, Sam's Club of Costco?

A: Sam's Club is in 1983 gestig, terwyl Costco in dieselfde jaar gestig is. Sam's Club is egter 'n paar maande vroeër van stapel gestuur, wat dit die eerste pakhuisklub maak wat die mark betree het.

V: Is daar enige groot verskille tussen Sam's Club en Costco?

A: Terwyl beide Sam's Club en Costco soortgelyke produkte en dienste bied, is daar 'n paar verskille. Costco is bekend vir sy hoë gehalte produkte en unieke keuse, terwyl Sam's Club meer fokus op die verskaffing van 'n wye reeks produkte teen mededingende pryse.

Ten slotte, Sam's Club het die titel om die eerste pakhuisklub te wees wat die kleinhandellandskap pryk. Beide Sam's Club en Costco het egter huishoudelike name geword, wat verbruikers die geleentheid bied om geld te spaar terwyl hulle in grootmaat inkopies doen. Of jy nou Sam's Club of Costco verkies, albei het 'n rewolusie in die manier waarop ons inkopies doen verander en floreer steeds in die mededingende groothandelmark.