Spider-Man: Across the Spider-Verse stroom nou op Crave

opsomming:

Sony Pictures Animation het weereens ons aandag getrek met hul hoogs verwagte opvolger, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Regie deur Joaquim Dos Santos, Kemp Powers en Justin K. Thompson, bring die film Miles Morales en ander Spider-mense van verskillende dimensies bymekaar terwyl hulle 'n nuwe bedreiging navigeer. Die fliek is nou beskikbaar vir stroom op Crave, wat kykers in staat stel om die magie van hierdie baanbrekende superheldfilm te herleef.

Crave, 'n gewilde intekeninggebaseerde platform, bied gebruikers toegang tot 'n wye reeks inhoud, insluitend Spider-Man: Across the Spider-Verse. 'n Crave-intekening teen $19.99/maand bied kykers die geleentheid om hierdie opwindende vervolgverhaal sowel as die eerste rolprent in die franchise te geniet. Boonop het intekenare ook die opsie om die Starz-kanaal by hul plan te voeg vir 'n ekstra $5.99/maand.

Met Crave wat versoenbaar is met verskeie toestelle soos iOS, Android en Apple TV, kan aanhangers van die Spider-Verse die fliek gerieflik op hul voorkeurplatforms stroom. Dit stel kykers in staat om hulself ten volle te verdiep in die visueel verstommende en emosioneel resonante wêreld wat Sony Pictures Animation geskep het.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sit die nalatenskap van sy voorganger, Spider-Man: Into the Spider-Verse, voort, wat gehore in 2018 bekoor het met sy innoverende animasiestyl en boeiende storievertelling. Die opvolger beloof om uit te brei op die multiverse-konsep, met die bekendstelling van nuwe karakters en opwindende plotlyne wat ongetwyfeld aanhangers gretig sal laat uitsien na die derde en laaste aflewering, Beyond the Spider-Verse.

So, gryp jou springmielies, sit in en maak gereed om weereens verbaas te wees terwyl jy 'n aksiebelaaide reis saam met Miles Morales en 'n diverse span Spider-People aanpak. Spider-Man: Across the Spider-Verse is nou beskikbaar om op Crave te stroom, wat ure se superheld-gevulde vermaak waarborg wat jou meer sal laat begeer.