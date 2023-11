Waar woon die Walmart-erfgename?

In die ryk van die wêreld se rykste individue beklee die Walmart-erfgename ongetwyfeld 'n prominente posisie. As die afstammelinge van Walmart se stigter, Sam Walton, het hulle 'n groot fortuin geërf en het huishoudelike name in hul eie reg geword. Maar waar presies noem hierdie miljardêr-erfgename tuis?

Die Walmart-erfgename, wat uit die Walton-familie bestaan, is oor verskeie plekke in die Verenigde State versprei. Die gesin se primêre woning is in Bentonville, Arkansas, waar Walmart se hoofkwartier geleë is. Hierdie klein stad in die noordwestelike hoek van die staat dien as die episentrum van die familie se sakeryk. Bentonville is ook die tuiste van Crystal Bridges Museum of American Art, gestig deur Alice Walton, een van die Walmart-erfgename.

Die Walmart-erfgename is egter nie net tot Arkansas beperk nie. Hulle het ook koshuise in ander dele van die land gevestig. Byvoorbeeld, Alice Walton het 'n plaas in Millsap, Texas, terwyl haar broer, Jim Walton, in Bentonville woon en ook 'n plaas in Mineral Wells, Texas besit. Intussen woon Rob Walton, die oudste seun van Sam Walton, in Paradise Valley, Arizona.

Ten slotte, terwyl die Walmart-erfgename hoofsaaklik in Bentonville, Arkansas woon, het hulle ook huise in ander dele van die Verenigde State. Hul rykdom en invloed strek veel verder as hul primêre woning, aangesien hulle steeds die kleinhandelbedryf vorm en beduidende bydraes lewer tot die gemeenskappe wat hulle tuis noem.