Waar woon die eienaars van Walmart?

Op die gebied van kleinhandelreuse staan ​​Walmart hoog as een van die mees herkenbare en invloedrykste maatskappye ter wêreld. Met sy groot netwerk van winkels en uiteenlopende reeks produkte, het Walmart 'n huishoudelike naam vir miljoene kopers geword. Maar het jy al ooit gewonder waar die eienaars van hierdie kleinhandelryk woon? Kom ons delf in die wêreld van die Walmart-eienaars en ontdek waar hulle tuisgaan.

Die Walton-familie, afstammelinge van Walmart se stigter Sam Walton, is die primêre eienaars van die maatskappy. Vanaf 2021 besit die familie gesamentlik ongeveer 50% van Walmart se aandele, wat hulle een van die rykste families ter wêreld maak. Terwyl die familielede oor verskillende plekke versprei is, woon die meerderheid van hulle in die Verenigde State.

Waar woon die Walton-familielede?

Die Walton-familie het 'n sterk teenwoordigheid in die staat Arkansas, waar Walmart se hoofkwartier geleë is. Bentonville, 'n klein stad in die noordweste van Arkansas, is die tuiste van die Walmart Home Office en dien as die sentrale middelpunt vir die maatskappy se bedrywighede. Baie van die Walton-familielede het gekies om in hierdie area te woon en het noue bande met die maatskappy se wortels behou.

Benewens Arkansas, het sommige lede van die Walton-familie gekies om in ander dele van die Verenigde State te woon. Byvoorbeeld, Alice Walton, die dogter van Walmart se stigter, woon in Texas en is bekend vir haar uitgebreide kunsversameling wat by die Crystal Bridges Museum of American Art in Bentonville uitgestal is.

Wat is die netto waarde van die Walton-familie?

Vanaf 2021 word die netto waarde van die Walton-familie geraam op ongeveer $250 miljard, volgens Forbes. Hierdie verbysterende rykdom is hoofsaaklik afkomstig van hul eienaarsbelang in Walmart. Die familie se fortuin het hulle in staat gestel om 'n lewe van luukse en invloed te lei, met verskeie filantropiese pogings en beleggings in verskillende industrieë.

Ten slotte, terwyl die Walton-familielede oor verskillende plekke versprei is, bly hul bande met Walmart en sy oorsprong in Arkansas sterk. Bentonville dien as 'n fokuspunt vir die gesin, met baie van hulle wat in die omgewing woon. As die eienaars van Walmart strek hul invloed veel verder as hul huise, wat die kleinhandellandskap op 'n wêreldwye skaal vorm.

Definisies:

– Kleinhandelreuse: Groot maatskappye wat die kleinhandelbedryf oorheers.

– Walmart: 'n Multinasionale kleinhandelkorporasie wat 'n ketting hipermarkte, afslagafdelingswinkels en kruidenierswinkels bedryf.

– Afstammelinge: Mense wat direk verwant is aan 'n bepaalde voorouer.

– Filantropiese pogings: Aktiwiteite of projekte wat onderneem word om die welsyn van ander te bevorder, tipies deur liefdadigheidsskenkings of aksies.