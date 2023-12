UPDATE: Swaar sneeuval veroorsaak vervoeronderbrekings in Noordwes-New Jersey

’n Kragtige winterstorm het verwoesting in die noordweste van New Jersey gesaai, swaar sneeuval meegebring en vervoerstelsels ontwrig. As gevolg van die storm het dele van die staat reeds ongeveer 5 duim sneeu gekry.

Pendelpaaie in die geaffekteerde gebiede sal na verwagting ernstig geraak word, met padtoestande wat verraderlik word as gevolg van die ophoping van sneeu. Die Nasionale Weerdiens het waarskuwings uitgereik en inwoners versoek om versigtig te wees terwyl hulle reis en om ekstra tyd toe te laat om hul bestemmings te bereik.

Benewens die swaar sneeuval, veroorsaak sterk wind ook verdere komplikasies. Windsnelhede van tot 30 mph is aangemeld, wat tot verminderde sigbaarheid en potensiële kragonderbrekings gelei het. Die kombinasie van sneeu en wind het dit vir spanne moeilik gemaak om paaie skoon te maak en normaliteit in geaffekteerde gebiede te herstel.

Verskeie provinsies in die noordweste van New Jersey is onder 'n vloedadvies, aangesien die swaar sneeuval na verwagting vinnig sal smelt sodra temperature styg. Dit kan lei tot gelokaliseerde oorstromings in laagliggende en stedelike gebiede.

Verder ondervind lughawens in die streek vertragings weens die storm, wat aansienlike ontwrigting aan lugreise veroorsaak. NJ Transit staar ook uitdagings in die gesig, met diens op die Morris & Essex-lyn wat gedeeltelik opgeskort is vir oorhoofse lynherstelwerk.

Die voorspelling vir die komende week toon 'n voortgesette patroon van koue temperature en helder lug. Alhoewel die sneeuval na verwagting sal sak, moet inwoners voorbereid bly op ysige toestande en die nodige voorsorgmaatreëls tref.

Hierdie winterstorm dien as 'n herinnering aan die belangrikheid daarvan om voorbereid te wees vir erge weersomstandighede. Inwoners word aangeraai om weeropdaterings te volg, op hoogte te bly van padtoestande en versigtig te wees wanneer hulle buite waag.