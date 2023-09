Die onvertelde verhaal van Amerika se eerste vroulike ruimtevaarders: breek hindernisse en bereik nuwe hoogtes

In "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts," verken Loren Grush die reis van ses buitengewone vroue wat die glasplafon verpletter het in die manlik-gedomineerde wêreld van ruimteverkenning. Grush daag die heersende narratief van wit manlike oorheersing in die ruimtewedloop uit en beklemtoon die beduidende bydraes van hierdie vroue, wat deel was van NASA se eerste klas om vroue in te sluit.

Grush fokus op die lewens van Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon en Shannon Lucid. Hierdie vroue het in 1978 by NASA se ruimtevaarderskorps aangesluit en was vasbeslote om hoogtes te bereik wat voorheen vir hulle verbied was.

"Die Ses" bied 'n blik op hul motiverings en huiwering, en bied insig in die oomblikke toe elke vrou besef het sy kan aansoek doen om 'n ruimtevaarder te word. Grush beskryf hul keuringsproses as 'n belangrike stap in die rigting van diversiteit, hoewel die klas steeds hoofsaaklik uit wit mans bestaan ​​het.

Die boek konfronteer ook die uitdagings wat hierdie vroue in die gesig gestaar het, insluitend seksistiese media-aandag, chauvinistiese spekulasie oor romanse en seks in die ruimte, en die stryd om persoonlike en professionele lewe te balanseer. Grush gee voorbeelde van hul veerkragtigheid en vasberadenheid te midde van teëspoed, soos Ride se stryd om haar privaatheid en geestesgesondheid te beskerm te midde van media-ondersoek.

"Die Ses" beklemtoon ook die deurslaggewende rolle wat kampioene vir diversiteit binne en buite NASA speel. Ruth Bates Harris, 'n NASA-werknemer, het die agentskap vrymoedig gekritiseer vir sy gebrek aan diversiteit. Die Mercury 13, 'n groep vroue wat in die vroeë 1960's streng toetse ondergaan het om te bewys dat hulle in staat is om ruimtevaarders te wees, kry ook erkenning.

Grush inkorporeer die dag-tot-dag ervarings van die ruimtevaarders, wat die verbasend alledaagse aspekte van hul werk onthul. Hulle het ruimtepakke getoets, robotarms gemaneuvreer en die kompleksiteit van werk met manlike kollegas navigeer wat pinup-kalenders op hul kantoordeure vertoon het.

Terwyl die boek nie sonder gevaar en tragedie is nie, beklemtoon Grush die moed en deursettingsvermoë wat geslag en ras te bowe gaan. Die Challenger-ramp dien as 'n ontnugterende herinnering aan die risiko's wat inherent is aan ruimteverkenning, en die uiteindelike opoffering wat Resnik gemaak het.

Met noukeurige navorsing en boeiende storievertelling, brei "The Six" ons begrip van die ruimtewedloop uit en daag tradisionele idees uit wie aan "die hele familie van die mensdom" kan behoort.

Bron: The New York Times