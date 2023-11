Swart Vrydag 2023: Maak gereed vir die uiteindelike inkopie-ervaring

Swart Vrydag, die hoogs verwagte inkopie-extravaganza, is net om die draai. Soos altyd beloof hierdie geleentheid om ongelooflike afslag en wonderlike aanbiedings op 'n wye reeks produkte te bring. Of jy nou op soek is na die nuutste tegnologie-toestelle, stylvolle klere, huisware of speelgoed, Swart Vrydag 2023 is die dag om op jou kalender te merk.

Wanneer is Black Friday 2023?

Swart Vrydag 2023 is geskeduleer vir 24 November, die dag onmiddellik na Thanksgiving. Met net 'n paar weke oor, is dit tyd om jou inkopielys te begin voorberei en gereed te maak om voordeel te trek uit die ongelooflike afslag.

Wat kan jy van Amazon verwag?

Amazon, die kleinhandelreus, is bekend vir sy Black Friday-aanbiedings. Hulle bied 'n magdom fantastiese afslag in verskillende kategorieë. Van elektronika tot mode, huisbenodigdhede tot vermaak, Amazon het jou gedek. Hou dop vir komende aankondigings op hul webwerf vir meer inligting.

Hoe kan jy verseker dat jy nie transaksies misloop nie?

Om voor die spel te bly en seker te maak dat jy geen Black Friday-aanbiedings mis nie, bied Amazon verskeie gerieflike opsies. Jy kan vroeg op hul Dealsbladsy begin blaai vir eksklusiewe aanbiedings. Boonop, as u 'n Alexa-toestel het, kan u persoonlike transaksiekennisgewings tot 24 uur vooruit ontvang, gebaseer op u wenslys, karretjies en gestoor vir later-lyste. Jy kan selfs vir Alexa vra om jou te herinner wanneer transaksies in werking tree of 'n aankoop direk deur die toestel doen.

Hoe sluit jy betyds by Prime aan vir Swart Vrydag?

As jy die voordele van Amazon se Prime-lidmaatskap ten volle wil geniet gedurende die vakansieseisoen en daarna, is dit nou die perfekte tyd om aan te sluit. Met Prime het jy toegang tot vinnige en gratis aflewering, eksklusiewe aanbiedings en 'n verskeidenheid vermaakopsies.

Vir slegs $14.99 per maand of $139 per jaar, kan enigiemand in die VSA 'n Prime-lid word. Alternatiewelik kan u 'n gratis proeftydperk van 30 dae begin om die voordele te ervaar voordat u dit verbind. Kollegestudente kan ook gebruik maak van 'n ses maande lange proef van Prime Student vir slegs $7.49 per maand of $69 per jaar. Daarbenewens kan kwalifiserende ontvangers van regeringsbystand aansluit by Prime Access vir $6.99 per maand.

Moenie die ongelooflike besparings en gerief wat Amazon Prime bied, misloop nie. Sluit nou aan om 'n wêreld van vermaak, eksklusiewe aanbiedings en nog baie meer te verken.

