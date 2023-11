WhatsApp stel nuwe kenmerke in die jongste beta-opdaterings bekend

WhatsApp, die bekende kitsboodskaptoepassing, gaan voort om sy gebruikerservaring te verbeter met gereelde opdaterings en nuwe kenmerke. Die ontwikkelaars het onlangs twee beta-opdaterings op Android onthul, wat opwindende toevoegings bring. Hierdie opdaterings sluit in die herinstelling van Gedempte opdaterings en die bekendstelling van meningspeilings binne kanale.

Gedempte opdaterings, wat ná die koms van kanale van die hoofopdaterings-oortjie verdwyn het, het 'n terugkeer gemaak in weergawe v2.23.24.11 van die Android-beta-toepassing. Voorheen kon gebruikers toegang tot Gedempte opdaterings kry deur die drie-kol-kieslys in die Opdaterings-oortjie, maar die direkte vertoning in die hoofoortjie bied groter gerief.

Kort daarna is weergawe v2.23.24.12 vrygestel, wat die nuwe vermoë toon om meningspeilings binne kanale te skep en te deel. Alhoewel hierdie kenmerk lyk soos die bestaande meningspeilings in een-tot-een en groepkletse, is daar 'n paar noemenswaardige verskille.

Om akkuraatheid te handhaaf en strooipos te voorkom, beperk kanaalpeilings gebruikers tot een keuse elk. Boonop, om kiesersprivaatheid te beskerm, is kanaalpeilings anoniem, wat verseker dat deelnemers se keuses vertroulik bly.

Die byvoeging van meningspeilings binne Channels maak verskeie moontlikhede oop. Gemeenskappe kan hierdie kenmerk gebruik om terugvoer in te samel, terwyl besighede kompetisies en geskenke kan aanbied. Die terugkeer van Gedempte opdaterings maak ook voorsiening vir gebruikers wat verkies om hul statusopdaterings gedemp te hou. Met hierdie funksionaliteit kan gebruikers gerieflik alle gedempte statusopdaterings op een plek sien sonder om deur verskeie spyskaarte te navigeer.

Van nou af is hierdie kenmerke eksklusief vir 'n beperkte aantal gebruikers op die beta-toepassing. Die WhatsApp beta-program is dikwels op volle kapasiteit, so dit kan 'n rukkie neem voordat gereelde gebruikers hierdie opdaterings in die stabiele publieke toepassing waarneem.

vrae

1. Hoe kry ek toegang tot Gedempte opdaterings in die beta-toepassing?

Gebruikers kan Gedempte opdaterings direk in die hoofoortjie van die beta-toepassing vertoon, wat die behoefte om toegang daartoe uit te skakel deur die drie-kol-kieslys in die Updates-oortjie uit te skakel.

2. Kan ek sien wie in Channel-peilings gestem het?

Nee, kanaalpeilings is anoniem, wat kiesers privaatheid verseker. Deelnemers se keuses bly vertroulik, en niemand kan individuele stemme identifiseer nie.

3. Hoe kan besighede voordeel trek uit die nuwe meningspeilingsfunksie?

Besighede kan die meningspeilingsfunksie binne kanale gebruik om terugvoer van hul gemeenskapslede in te samel of innemende kompetisies en geskenke te hou.

4. Wanneer kan gereelde gebruikers verwag om hierdie nuwe kenmerke te sien?

Aangesien die beta-toepassing beperkte kapasiteit het, kan dit 'n rukkie neem voordat gereelde gebruikers toegang tot die nuwe kenmerke in die stabiele publieke toepassing kan kry.