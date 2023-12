Hoërskool nuwelinge oorweeg naamsverandering te midde van politieke spanning

Opsomming: Newcomers High School, geleë in Long Island City, Queens, oorweeg 'n naamsverandering weens kommer dat die huidige naam 'n teiken op sy immigrantstudente plaas. Studenteleiers in die skool se regering glo dat 'n verandering in naam sal help om 'n meer inklusiewe en verwelkomende omgewing te skep. Die proses om die naam te verander behels verskeie stappe, insluitend die verkryging van goedkeuring van die Ouervereniging en skoolhoof, die insameling van openbare insette en die verkryging van finale goedkeuring van die kanselier. Daar sal egter waarskynlik terugslag wees, aangesien sommige vrees dat die verandering van die naam die karakter en nalatenskap van die skool sal verander. Die besluit om 'n naamsverandering te oorweeg het gekom tydens die ontwerpproses van die skool se jaarlikse hoodie, toe studente kommer uitgespreek het oor die prominensie van die naam "Nuwelinge" en die potensiaal vir haatmisdade. Die toestroming van migrante in New York Stad het 'n gelaaide politieke klimaat geskep, en studente wil hulself distansieer van enigiets wat negatief voel en 'n sin maak daarvan om te behoort. Benewens die naamsverandering, bevraagteken sommige studente of immigrantstudente by aparte skole ingeskryf moet word of meer keuse moet kry in waar hulle skoolgaan.

