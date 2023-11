Wat is Walmart die eerste keer genoem?

Op die gebied van kleinhandelreuse staan ​​Walmart hoog as een van die mees herkenbare name in die bedryf. Met sy uitgestrekte winkels en uiteenlopende produkaanbiedinge het dit 'n huishoudelike naam geword vir miljoene kopers wêreldwyd. Maar het jy al ooit gewonder wat Walmart genoem is toe dit die eerste keer sy deure oopgemaak het? Kom ons delf in die geskiedenis van hierdie kleinhandelbehemoth en ontdek die nederige begin daarvan.

Walmart, soos ons dit vandag ken, is nie altyd met daardie naam genoem nie. Die maatskappy is in 1962 deur Sam Walton gestig en is aanvanklik as "Walton's Five and Dime" genoem. Hierdie naam weerspieël die winkel se konsep om 'n wye reeks produkte teen bekostigbare pryse aan te bied. Die eerste winkel is in Rogers, Arkansas geopen, en dit het vinnig gewild geword onder plaaslike kopers.

Namate die besigheid uitgebrei en meer winkels geopen is, het Sam Walton die behoefte aan 'n verandering in handelsmerk besef. In 1969 is die maatskappy hernaam as "Walmart." Die nuwe naam was 'n kombinasie van "Walton" en "Mart", wat destyds 'n algemene afkorting vir afdelingswinkels was. Hierdie verandering weerspieël die maatskappy se visie om 'n nasionale kleinhandelaar te word met 'n fokus op afslagpryse.

Vrae:

V: Waarom het Sam Walton die naam van die maatskappy verander?

A: Sam Walton het die naam van die maatskappy na Walmart verander om sy ambisie te weerspieël om 'n nasionale kleinhandelaar te word en om sy verbintenis tot die aanbied van afslagpryse te beklemtoon.

V: Wanneer is die eerste Walmart-winkel geopen?

A: Die eerste Walmart-winkel is in 1962 in Rogers, Arkansas, geopen.

V: Wat beteken "Mart" in die naam Walmart?

A: "Mart" is 'n algemene afkorting vir afdelingswinkels. In die konteks van Walmart dui dit op die maatskappy se fokus om 'n wye reeks produkte aan te bied.

V: Hoe het Walmart gegroei vanaf sy nederige begin?

A: Walmart het gegroei deur 'n kombinasie van strategiese uitbreiding, doeltreffende voorsieningskettingbestuur en 'n meedoënlose fokus op lae pryse. Die maatskappy het geleidelik meer winkels regoor die Verenigde State geopen en uiteindelik internasionaal uitgebrei.

Vandag het Walmart 'n wêreldwye kleinhandelreus geword met duisende winkels wêreldwyd. Sy naam is sinoniem met gerief, bekostigbaarheid en 'n groot verskeidenheid produkte. Alhoewel sy nederige begin as Walton se Five and Dime 'n verre herinnering kan wees, leef die nalatenskap van Sam Walton se visie voort in die kleinhandelryk wat Walmart is.