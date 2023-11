Wat was Costco oorspronklik genoem?

In die wêreld van kleinhandelreuse het Costco ongetwyfeld naam gemaak. Bekend vir sy pakhuisstylwinkels en grootmaatkoopopsies, het die maatskappy 'n bestemming vir miljoene kopers regoor die wêreld geword. Maar het jy al ooit gewonder wat Costco oorspronklik genoem is? Kom ons maak 'n reis langs die geheuebaan en verken die oorsprong van hierdie kleinhandelkragstasie.

Terug in 1976, lank voordat dit die Costco geword het wat ons vandag ken, is die maatskappy eintlik Price Club genoem. Dit is gestig deur Sol Price, 'n kleinhandelpionier wat daarop gemik was om kliënte van gehalteprodukte teen afslagpryse te voorsien. Price Club het as 'n pakhuisklub vir lidmaatskap bedryf, wat hoofsaaklik voorsiening maak vir klein besighede en individue wat geld wil spaar deur in grootmaat te koop.

Price Club het vinnig gewild geword, en teen die vroeë 1980's het dit uitgebrei na verskeie plekke regoor die Verenigde State. Dit was egter eers in 1983 dat die maatskappy 'n beduidende transformasie ondergaan het. Daardie jaar het Jim Sinegal en Jeff Brotman 'n nuwe kleinhandelketting genaamd Costco Wholesale Corporation gestig. Die naam “Costco” is afgelei van die woorde “Koste” en “Maatskappy,” wat die maatskappy se verbintenis weerspieël om bekostigbare pryse aan sy lede te bied.

Die samesmelting tussen Price Club en Costco het in 1993 plaasgevind, wat gelei het tot die vorming van die Costco wat ons vandag ken. Die nuutgestigte maatskappy het die Costco-naam aangeneem, en die Price Club-handelsmerk het geleidelik verdwyn. Sedertdien het Costco voortgegaan om te groei en sy omvang uit te brei en het dit een van die grootste kleinhandelkettings ter wêreld geword.

Vrae:

V: Waarom het Price Club sy naam na Costco verander?

A: Die naamsverandering het plaasgevind toe Price Club in 1993 met Costco saamgesmelt het. Die besluit is geneem om die twee handelsmerke onder een naam te konsolideer en bedrywighede te stroomlyn.

V: Wat is die konsep agter Costco?

A: Costco funksioneer as 'n pakhuisklub wat slegs lid is, wat 'n wye reeks produkte teen afslagpryse bied. Die maatskappy fokus daarop om items in grootmaat te verkoop om aan kliënte aansienlike besparings te bied.

V: Hoeveel Costco-liggings is daar?

A: Vanaf 2021 bedryf Costco meer as 800 pakhuise wêreldwyd, met die meerderheid in die Verenigde State.

V: Kan iemand by Costco koop?

A: Hoewel Costco hoofsaaklik 'n lidmaatskapgebaseerde kleinhandelaar is, bied dit wel sekere dienste aan nie-lede, soos aptekers- en optiese dienste. Om toegang tot die volle reeks produkte en voordele te verkry, word 'n lidmaatskap egter vereis.

Ten slotte is Costco oorspronklik Price Club genoem voordat dit in 1993 'n naamsverandering ondergaan het. Die maatskappy se verbintenis om kwaliteit produkte teen bekostigbare pryse te verskaf, het deur sy geskiedenis 'n kernbeginsel gebly. Vandag floreer Costco steeds as 'n geliefde kleinhandelreus, wat sy lede toegang bied tot 'n wye verskeidenheid produkte en aansienlike besparings.