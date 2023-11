Watter entstof het in die 70's gestop?

In die 1970's het 'n baanbrekende entstof bekend as die pokke-entstof 'n deurslaggewende rol gespeel in die uitwissing van een van die dodelikste siektes in die geskiedenis van die mens. Pokke, wat deur die variola-virus veroorsaak is, het die mensdom al eeue lank geteister en wydverspreide siekte, misvorming en dood veroorsaak. Danksy die onvermoeide pogings van wetenskaplikes en gesondheidswerkers is pokke egter amptelik in 1980 deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) uitgeroei verklaar. Kom ons delf in die besonderhede van hierdie merkwaardige entstof en die impak daarvan.

Die pokke-entstof, ook bekend as die vaccinia-entstof, is in die laat 18de eeu ontwikkel deur Edward Jenner, 'n Engelse dokter. Die entstof het 'n verwante virus genaamd vaccinia gebruik, wat immuniteit teen pokke verskaf het. Deur 'n verswakte vorm van die vaccinia-virus in die liggaam in te bring, sou die immuunstelsel dit herken en vernietig, terwyl dit ook 'n verdediging teen die variola-virus ontwikkel.

Die sukses van die entstof was duidelik in die 1970's toe die WGO 'n verskerpte wêreldwye pokke-uitwissingsveldtog van stapel gestuur het. Massa-inentingspogings is uitgevoer in lande waar pokke nog algemeen was, wat gelei het tot 'n aansienlike afname in gevalle. Die laaste bekende natuurlike geval van pokke het in 1977 in Somalië voorgekom, en met geen nuwe gevalle wat daarna aangemeld is nie, is die siekte net drie jaar later uitgeroei verklaar.

Vrae:

V: Word die pokke-entstof vandag nog gebruik?

A: Na die uitwissing van pokke, is roetine-inenting teen die siekte wêreldwyd gestaak. Klein hoeveelhede van die virus word egter steeds in laboratoriums gestoor vir navorsingsdoeleindes en as 'n voorsorgmaatreël.

V: Is daar enige newe-effekte van die pokke-entstof?

A: Soos enige entstof, kan die pokke-entstof newe-effekte hê. Algemene reaksies sluit in seerheid by die inspuitplek, koors en lyfseer. In seldsame gevalle kan meer ernstige komplikasies voorkom, soos ernstige allergiese reaksies of infeksies.

V: Waarom is pokke vir uitroeiing gekies?

A: Pokke is gekies vir uitroeiing weens verskeie faktore, insluitend die beskikbaarheid van 'n doeltreffende entstof, die afwesigheid van dierereservoirs en die sigbare simptome van die siekte, wat dit makliker gemaak het om uitbrake te identifiseer en te bevat.

Die pokke-entstof is 'n bewys van die krag van inenting in die bekamping van dodelike siektes. Die sukses daarvan om pokke uit te roei dien as 'n herinnering aan die belangrikheid van voortdurende inentingspogings om die herlewing van ander aansteeklike siektes te voorkom. Alhoewel pokke 'n siekte van die verlede kan wees, vorm die lesse wat uit die uitwissing daarvan geleer word steeds openbare gesondheidstrategieë wêreldwyd.