Ohio-wetgewers oorweeg veranderinge aan wetgewing oor dagga vir ontspanning

Ohio-wetgewers is besig met voortdurende besprekings oor moontlike wysigings aan die onlangs aangeneemde ontspanningsdagga-wetgewing. Terwyl Uitgawe 2, wat deur kiesers goedgekeur is, ontspanningsdagga in Ohio gewettig het, is dit belangrik om daarop te let dat hierdie wet onderhewig is aan verandering aangesien dit 'n staatswet is en nie 'n grondwetlike wysiging nie.

Woensdagaand, net ure voordat die wet in werking sou tree, het Ohio Senators gestem om veranderinge aan die wetsontwerp se taal goed te keur. Hierdie veranderinge sluit in 'n vermindering in die aantal daggaplante wat per huishouding toegelaat word, van 12 tot 6. Die voorgestelde wysigings stel ook 'n vaste belasting van 15% op ontspanningsverkope in, wat die beskikbaarheid van rekordverwydering verhoog vir diegene wat voorheen skuldig bevind is aan die besit van minder as 2.5 onse van dagga, en verlaag die maksimum THC-inhoud vir uittreksels van 90% tot 50%.

Ten spyte van hierdie goedgekeurde veranderinge, moet hulle steeds deur die Ohio-huis bekragtig word en deur goewerneur Mike DeWine onderteken word om wet te word. Van nou af kan Ohio-mense van 21 jaar en ouer wettiglik tot 2.5 onse cannabis besit en gebruik. Die huidige wet laat egter nie die verkoop van ontspanningsdagga toe nie, so individue kan dit nog nie by plaaslike apteke koop nie. Die bekendstelling van ontspanningsdispensêre verkope in Ohio sal na verwagting volgende herfs plaasvind, sodra die staat die verspreiding van lisensies gefinaliseer het.

Wat verbruik betref, is die rook van onkruid in binnenshuise openbare plekke en werkplekke verbied. Sommige gemeenskappe in die Tri-State-gebied, soos West Chester, Fairfield en Hamilton, het 'n tydelike verbod op die verkoop van ontspanningsdagga geplaas. Hierdie munisipaliteite soek meer inligting oor die implementering van die nuwe wet voordat hulle die kommersialisering daarvan toelaat.

Dit is duidelik dat die deurvoer van Uitgawe 2 aan wetgewers die uitdaging stel om die begeertes van hul kiesers te balanseer met die verantwoordelikheid om 'n duidelike en doeltreffende regulatoriese raamwerk daar te stel. Die toekoms van ontspanningsdagga in Ohio noodsaak voortdurende dialoog en noukeurige oorweging van die ontwikkelende landskap rondom die wettiging daarvan.