Watter griepstamme is in die 2023-entstof?

Soos die griepseisoen nader kom, wonder baie mense watter griepstamme deur die 2023-griep-entstof gedek sal word. Die griepvirus is berug vir sy vermoë om te muteer en te verander, wat dit vir wetenskaplikes nodig maak om die entstof elke jaar op te dateer om die doeltreffendheid daarvan te verseker. Hierdie artikel het ten doel om jou te voorsien van die jongste inligting oor die stamme wat in die 2023-griep-entstof ingesluit is.

Wat is 'n griep-stam?

'n Griep-stam verwys na 'n spesifieke subtipe of variant van die griepvirus. Daar is vier hooftipes griepvirusse: A, B, C en D. Griep A- en B-virusse is die algemeenste en is verantwoordelik vir seisoenale griep-uitbrake by mense.

Hoe word die stamme vir die entstof gekies?

Kenners van die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) en ander gesondheidsagentskappe monitor elke jaar die wêreldwye verspreiding van griepvirusse fyn. Hulle versamel data oor die mees algemene stamme en maak voorspellings oor watter waarskynlik gedurende die komende griepseisoen sal sirkuleer. Op grond van hierdie inligting beveel hulle aan dat die stamme by die jaarlikse griep-entstof ingesluit moet word.

Watter stamme is in die 2023-griep-entstof?

Die spesifieke stamme wat in die 2023-griep-entstof ingesluit is, kan verskil na gelang van die streek en die vervaardiger. Die WGO het egter aanbeveel dat die 2023-entstof die volgende stamme moet bevat:

1. Griep A (H1N1)-stam: Hierdie stam staan ​​algemeen bekend as die "varkgriep" en sirkuleer sedert die 2009-pandemie. Dit is steeds 'n beduidende oorsaak van seisoenale griep.

2. Griep A (H3N2)-stam: Hierdie stam was die afgelope jare 'n oorheersende oorsaak van griep-uitbrekings en word geassosieer met meer ernstige siektes, veral onder ouer volwassenes.

3. Influenza B (Victoria-lyn)-stam: Hierdie stam behoort aan die B/Victoria-lyn en het wêreldwyd sirkuleer. Dit is verantwoordelik vir 'n aansienlike deel van griepgevalle, veral by kinders.

4. Influenza B (Yamagata-lyn)-stam: Hierdie stam behoort aan die B/Yamagata-lyn en het ook wyd sirkuleer. Dit is nog 'n oorsaak van seisoenale griep, wat hoofsaaklik ouer kinders en jong volwassenes affekteer.

Dit is belangrik om daarop te let dat die stamme wat in die entstof ingesluit is, kan verskil na gelang van die formulering wat deur verskillende vervaardigers gebruik word. Daarom is dit altyd raadsaam om met gesondheidswerkers te konsulteer of na amptelike riglyne te verwys vir die mees akkurate en bygewerkte inligting.

Ten slotte, die 2023-griep-entstof sal na verwagting die algemene stamme van griep A (H1N1 en H3N2) en griep B (Victoria- en Yamagata-afstammelinge) dek. Om teen hierdie stamme ingeënt te word, kan die risiko van griepverwante komplikasies aansienlik verminder en beide individue en gemeenskappe teen die seisoenale griep beskerm. Onthou om met gesondheidswerkers te konsulteer vir persoonlike advies en bly op hoogte van die jongste aanbevelings vir griepinenting.