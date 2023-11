Watter persentasie mense het nie COVID gehad nie?

Aangesien die COVID-19-pandemie steeds gemeenskappe wêreldwyd raak, is een vraag wat dikwels ontstaan: watter persentasie mense is nie deur die virus besmet nie? Alhoewel dit uitdagend is om 'n presiese syfer te bepaal, bied verskeie studies en opnames 'n paar insigte in die verhouding van die bevolking wat onaangeraak bly deur die virus.

Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO), vanaf Oktober 2021, word beraam dat ongeveer 15% van die wêreldbevolking met COVID-19 besmet is. Dit beteken dat ongeveer 85% van mense nie die virus opgedoen het nie. Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie syfers aansienlik kan verskil tussen lande en streke as gevolg van variasies in toetsvermoë, verslagdoeningstelsels en inperkingsmaatreëls.

Vrae:

V: Hoe word die persentasie mense bereken wat nie COVID-19 gehad het nie?

A: Die persentasie mense wat nie COVID-19 gehad het nie, word bereken deur die persentasie bevestigde gevalle van 100% af te trek. Byvoorbeeld, as 15% van die bevolking positief getoets het vir die virus, dan het 100% - 15% = 85% van die mense nie COVID-19 gehad nie.

V: Waarom is dit uitdagend om die presiese persentasie mense te bepaal wat nie COVID-19 gehad het nie?

A: Om die presiese persentasie mense te bepaal wat nie COVID-19 gehad het nie, is uitdagend weens verskeie faktore. Dit sluit in variasies in toetsvermoë en strategieë oor verskillende streke, onderaanmelding van gevalle, asimptomatiese infeksies wat nie opgemerk word nie, en die dinamiese aard van die pandemie.

V: Beteken die persentasie mense wat nie COVID-19 gehad het nie dat hulle immuun is?

A: Nee, die persentasie mense wat nie COVID-19 gehad het nie, beteken nie noodwendig dat hulle immuun teen die virus is nie. Dit dui bloot aan dat hulle nie tot op die punt van meting besmet is nie. Immuniteit kan verkry word deur inenting of vorige infeksie, maar die duur en vlak van beskerming verskil tussen individue.

V: Sal die persentasie mense wat nie COVID-19 gehad het nie met verloop van tyd verander nie?

A: Ja, die persentasie mense wat nie COVID-19 gehad het nie, sal mettertyd verander namate die virus aanhou versprei en verskillende bevolkings beïnvloed. Faktore soos inentingsveldtogte, die opkoms van nuwe variante en openbare gesondheidsmaatreëls kan die verhouding van mense wat onbesmet bly, beïnvloed.

Ten slotte, hoewel dit uitdagend is om 'n presiese syfer te bepaal, word beraam dat ongeveer 85% van die wêreldbevolking nie met COVID-19 besmet is nie. Dit is egter noodsaaklik om voort te gaan om openbare gesondheidsriglyne te volg, soos inenting, maskerdra en sosiale afstand, om onsself en ander teen die virus te beskerm.