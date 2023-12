opsomming:

Die vinnige vooruitgang van tegnologie en outomatisering het gelei tot aansienlike veranderinge in die arbeidsmark. Soos ons na 2025 beweeg, loop verskeie werksgeleenthede die risiko om te verdwyn as gevolg van die toenemende integrasie van kunsmatige intelligensie, robotika en ander tegnologiese vooruitgang. Hierdie artikel ondersoek sommige van die beroepe wat in die nabye toekoms verouderd kan raak en bied insigte in die potensiële impak op die arbeidsmag.

Watter poste sal teen 2025 verdwyn?

1. Telebemarkers: Met die opkoms van kletsbotte en geoutomatiseerde bemarkingstelsels, word die behoefte aan menslike telebemarkers afgeneem. KI-aangedrewe stelsels kan kliëntenavrae en verkoopsoproepe meer doeltreffend hanteer, wat lei tot 'n afname in hierdie beroep.

2. Reisagente: Aanlyn reisplatforms en besprekingswebwerwe het die vraag na reisagente aansienlik verminder. Verbruikers kan nou maklik hul reise beplan en bespreek sonder dat tussengangerdienste nodig is.

3. Kassiere: Die toenemende implementering van selfbetaalstelsels en outomatiese betaaltegnologieë in kleinhandelwinkels sal waarskynlik baie kassierposisies vervang. Hierdie verskuiwing na outomatisering het ten doel om doeltreffendheid te verbeter en arbeidskoste te verminder.

4. Poswerkers: Met die groeiende gewildheid van digitale kommunikasie en aanlyntransaksies neem tradisionele posdienste af. Poswerkers kan 'n verminderde vraag na hul dienste in die gesig staar, aangesien meer maatskappye en individue op elektroniese alternatiewe staatmaak.

5. Drukkers en uitgewers: Die digitale era het die uitgewersbedryf verander, wat gelei het tot 'n afname in gedrukte materiaal. E-boeke, aanlyn nuusplatforms en digitale publikasies het die behoefte aan tradisionele drukkers en uitgewers vervang.

6. Banktellers: Die opkoms van aanlynbankdienste en mobiele betalingsoplossings het die behoefte aan persoonlike bankdienste verminder. Outomatiese tellermasjiene (OTM'e) en digitale transaksies het dit vir kliënte makliker gemaak om hul finansiële behoeftes te hanteer sonder om 'n fisieke banktak te besoek.

7. Data-invoer klerke: Vooruitgang in optiese karakterherkenning (OCR) tegnologie en outomatiese dataverwerkingstelsels het handmatige data-invoer minder nodig gemaak. Sagteware kan nou data uit verskeie bronne onttrek en verwerk, wat die vraag na menslike data-invoerklerke verminder.

8. Montagelyn werkers: Die vervaardigingsbedryf neem toenemend robotika en outomatisering aan om produksieprosesse te stroomlyn. Hierdie verskuiwing skakel die behoefte vir baie handmonteerlynwerkers uit, aangesien masjiene take meer doeltreffend en akkuraat kan verrig.

9. bestuurders: Die opkoms van outonome voertuie en die voortdurende ontwikkeling van selfbestuurtegnologie kan lei tot 'n afname in professionele bestuursgeleenthede. Namate hierdie tegnologie meer betroubaar en wydverspreid word, kan nywerhede soos vragmotor- en taxidienste aansienlike veranderings ervaar.

10. Ontvangsdames: KI-aangedrewe kletsbotte en virtuele assistente word meer gesofistikeerd, wat hulle in staat stel om klante-navrae te hanteer en administratiewe take uit te voer. Dit kan die vraag na menslike ontvangsdames in verskeie industrieë verminder.

Alhoewel hierdie poste moontlike uitwissing in die gesig staar, is dit belangrik om daarop te let dat tegnologiese vooruitgang ook nuwe werksgeleenthede skep. Soos sekere beroepe verdwyn, sal nuwe rolle na vore kom, wat vaardighede in gebiede soos kunsmatige intelligensie, data-analise en kuberveiligheid vereis.

Vrae:

V: Sal alle poste in hierdie beroepe heeltemal verdwyn?

A: Alhoewel sommige poste binne hierdie beroepe verouderd kan raak, is dit onwaarskynlik dat elke pos heeltemal sal verdwyn. Daar word egter verwag dat die algehele vraag na hierdie rolle aansienlik sal afneem.

V: Wat kan individue in hierdie beroepe doen om aan te pas?

A: Werkers in risiko-beroepe moet opgradering of heropleiding oorweeg om relevant te bly in die veranderende arbeidsmark. Die verkryging van nuwe vaardighede in opkomende velde kan individue help om oor te skakel na rolle wat minder vatbaar is vir outomatisering.

V: Hoe sal die verdwyning van hierdie poste die arbeidsmag beïnvloed?

A: Die verdwyning van sekere poste kan lei tot werkloosheid en werksverplasing vir individue in geaffekteerde beroepe. Regerings, opvoedkundige instellings en besighede moet saamwerk om ondersteuning, heropleidingsprogramme te verskaf en nuwe werksgeleenthede te skep om die impak op die arbeidsmag te versag.

V: Wat is die potensiële voordele van werksoutomatisering?

A: Werkoutomatisering kan lei tot verhoogde doeltreffendheid, verlaagde koste en verbeterde produktiwiteit. Dit stel mense in staat om op meer komplekse en kreatiewe take te fokus, wat innovasie en ekonomiese groei aandryf.

Bronne:

– Wêreld Ekonomiese Forum. (2020). “Die toekoms van werksgeleenthede-verslag 2020.” www.weforum.org

– McKinsey Global Institute. (2017). "Werkgeleenthede verloor, werksgeleenthede verkry: Werksmag verander in 'n tyd van outomatisering." www.mckinsey.com