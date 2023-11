Wat is Walmart se reputasie?

Walmart, die multinasionale kleinhandelkorporasie, is lank reeds 'n onderwerp van debat en ondersoek. Met meer as 11,000 XNUMX winkels wêreldwyd en 'n massiewe arbeidsmag, het die maatskappy ongetwyfeld 'n beduidende impak op die globale kleinhandelbedryf gemaak. Die reputasie daarvan is egter 'n komplekse en veelvlakkige kwessie wat dikwels polariserend is.

Die Goeie:

Walmart is geprys vir sy lae pryse, wat dit toeganklik gemaak het vir miljoene kliënte. Die maatskappy se vermoë om bekostigbare produkte aan te bied was veral voordelig vir lae-inkomste huishoudings. Boonop het Walmart pogings aangewend om meer omgewingsvriendelik te wees deur volhoubaarheidsinisiatiewe te implementeer en sy koolstofvoetspoor te verklein. Die maatskappy was ook betrokke by verskeie filantropiese pogings, soos skenking aan liefdadigheidssake en ramphulp.

Die Bad:

Kritici voer aan dat Walmart se lae pryse ten koste van sy werknemers kom. Die maatskappy het talle aantygings van mishandeling in die gesig gestaar, insluitend lae lone, onvoldoende gesondheidsorgvoordele en anti-vakbondpraktyke. Hierdie kwessies het gelei tot betogings en oproepe vir verbeterde werksomstandighede. Walmart is ook gekritiseer vir sy impak op plaaslike besighede, met sommige wat beweer dat die maatskappy se aankoms in klein dorpies lei tot die sluiting van onafhanklike kleinhandelaars.

Die kontroversies:

Walmart het deur die jare verskeie kontroversies in die gesig gestaar. Een van die mees noemenswaardige was 'n groepsgeding in 2010, wat die maatskappy van geslagsdiskriminasie in betaling en bevorderings beskuldig het. Walmart het uiteindelik die saak vir $7.5 miljoen geskik. Die maatskappy is ook gekritiseer vir sy verskaffingskettingpraktyke, insluitend bewerings van die uitbuiting van oorsese werkers en bydra tot omgewingsagteruitgang.

Vrae:

V: Wat is Walmart se markaandeel?

A: Walmart is een van die grootste kleinhandelaars ter wêreld, met 'n aansienlike markaandeel in die Verenigde State. Vanaf 2021 hou dit ongeveer 10% van die Amerikaanse kleinhandelmark.

V: Hoeveel werknemers het Walmart?

A: Walmart is een van die grootste private werkgewers wêreldwyd, met meer as 2.3 miljoen werknemers wêreldwyd.

V: Is Walmart die grootste kleinhandelaar ter wêreld?

A: Ja, Walmart is tans die grootste kleinhandelaar ter wêreld gebaseer op inkomste.

Ten slotte, Walmart se reputasie is 'n komplekse mengsel van positiewe en negatiewe aspekte. Terwyl die maatskappy geprys is vir sy lae pryse en volhoubaarheidspogings, het hy ook kritiek ondervind vir sy behandeling van werknemers en impak op plaaslike besighede. Die kontroversies rondom Walmart het bygedra tot sy polariserende reputasie, wat dit 'n onderwerp maak van voortdurende debat en ondersoek.