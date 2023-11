Wat is Walmart se 10-voet reël?

Walmart, die multinasionale kleinhandelkorporasie, is bekend vir sy verbintenis tot die verskaffing van uitstekende kliëntediens. Een van die sleutelbeginsels wat Walmart-werknemers opgelei word om te volg, is die "10-voet-reël." Hierdie reël moedig werknemers aan om kliënte wat binne 10 voet van hulle af kom, te erken en by te staan. Maar wat presies behels hierdie reël, en hoekom is dit so belangrik vir Walmart?

Die 10-voet-reël is 'n eenvoudige konsep wat vereis dat Walmart-werknemers oogkontak maak, groet en hulp bied aan enige klant wat binne 10 voet van hulle af kom. Hierdie reël geld vir alle werknemers, ongeag hul posisie binne die maatskappy. Of jy nou 'n kassier, 'n voorraadhouer of 'n bestuurder is, daar word van jou verwag om met kliënte te skakel en hulle 'n positiewe inkopie-ervaring te bied.

Deur die 10-voet-reël te implementeer, beoog Walmart om 'n verwelkomende en nuttige omgewing vir sy kliënte te skep. Dit verseker dat kliënte gewaardeer voel en na hulle aandag gegee word, wat hul algehele tevredenheid met die winkel aansienlik kan beïnvloed. Hierdie reël help Walmart ook om homself van sy mededingers te onderskei deur die belangrikheid van persoonlike kliëntediens te beklemtoon.

Vrae:

V: Hoe bevoordeel die 10-voet-reël kliënte?

A: Die 10-voet-reël verseker dat kliënte onmiddellike aandag en bystand van Walmart-werknemers ontvang, wat hul inkopie-ervaring verbeter en hulle gewaardeer laat voel.

V: Is die 10-voet-reël verpligtend vir alle Walmart-werknemers?

A: Ja, die 10-voet-reël is 'n fundamentele deel van Walmart se kliëntediensopleiding, en daar word van alle werknemers verwag om dit te volg.

V: Is die 10-voet-reël van toepassing op aanlyn inkopies?

A: Die 10-voet-reël fokus hoofsaaklik op interaksies in die winkel. Walmart beklemtoon egter ook die verskaffing van uitstekende kliëntediens in sy aanlyn inkopie-ervaring.

V: Hoe lei Walmart sy werknemers op oor die 10-voet-reël?

A: Walmart inkorporeer die 10-voet-reël in sy werknemersopleidingsprogramme, wat rolspel-scenario's en kliëntedienswerkswinkels insluit.

Ten slotte, Walmart se 10-voet-reël is 'n kliëntediensbeginsel wat vereis dat werknemers kliënte wat binne 10 voet van hulle af kom, erken en bystaan. Deur hierdie reël te implementeer, beoog Walmart om 'n positiewe en persoonlike inkopie-ervaring vir sy kliënte te skep. Met sy verbintenis tot uitsonderlike kliëntediens, gaan Walmart voort om die tevredenheid van sy kopers te prioritiseer.