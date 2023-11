Wat is Walmart in die wêreld gerangskik?

Walmart, die Amerikaanse multinasionale kleinhandelkorporasie, is onteenseglik een van die grootste maatskappye ter wêreld. Walmart, wat bekend is vir sy uitgebreide ketting hipermarkte, afslagafdelingswinkels en kruidenierswinkels, het 'n beduidende teenwoordigheid in beide die Verenigde State en regoor die wêreld. Maar waar staan ​​dit in terme van wêreldranglys?

Volgens die jongste data beklee Walmart 'n indrukwekkende posisie in die globale sakelandskap. Vanaf 2021 word Walmart volgens inkomste as die wêreld se grootste maatskappy gereken. Dit beteken dat dit meer inkomste genereer as enige ander maatskappy wêreldwyd. Sy massiewe inkomste is 'n bewys van sy groot kliëntebasis en sy vermoë om in 'n wye reeks verbruikersbehoeftes te voorsien.

Walmart se oorheersing in die kleinhandelbedryf word verder uitgelig deur sy konsekwente posisie op die Fortune Global 500-lys. Hierdie gesogte lys rangskik die top 500 maatskappye wêreldwyd op grond van hul inkomste. Walmart het vir 'n paar jaar konsekwent 'n plek in die top 10 van hierdie lys verseker, wat sy volgehoue ​​sukses en invloed in die wêreldmark ten toon stel.

Vrae:

V: Wat is inkomste?

A: Inkomste verwys na die totale bedrag geld wat deur 'n maatskappy gegenereer word deur sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste.

V: Wat is die Fortune Global 500-lys?

A: Die Fortune Global 500-lys is 'n jaarlikse ranglys van die top 500 maatskappye wêreldwyd gebaseer op hul inkomste. Dit bied insigte in die grootste en mees invloedryke maatskappye oor verskeie industrieë.

V: Is Walmart die grootste maatskappy in terme van wins?

A: Terwyl Walmart die boonste plek in terme van inkomste beklee, is dit dalk nie noodwendig die grootste maatskappy in terme van wins nie. Winsgewendheid hang af van verskeie faktore, insluitend uitgawes, beleggings en algehele finansiële bestuur.

Ter afsluiting, Walmart se wêreldranglys as die grootste maatskappy volgens inkomste verstewig sy posisie as 'n kleinhandelreus. Sy konsekwente teenwoordigheid in die topranglys demonstreer sy vermoë om by veranderende verbruikerseise aan te pas en 'n sterk markteenwoordigheid te handhaaf. Aangesien Walmart voortgaan om sy bedrywighede uit te brei en binne die kleinhandelbedryf te innoveer, sal sy rangorde waarskynlik prominent bly in die komende jare.