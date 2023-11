Wat word die nuwe virus genoem?

Die afgelope maande het 'n nuwe virus die wêreld se aandag getrek, wat wydverspreide kommer veroorsaak het en wêreldwye pogings aangespoor het om die verspreiding daarvan te beperk. Hierdie nuwe virus, amptelik SARS-CoV-2 genoem, is verantwoordelik vir die siekte bekend as COVID-19. Die uitbreek van hierdie virus is vir die eerste keer in Wuhan, China in Desember 2019 geïdentifiseer en het sedertdien 'n wêreldwye pandemie geword.

Wat is SARS-CoV-2?

SARS-CoV-2 behoort aan 'n familie virusse genaamd koronavirusse, wat bekend is dat dit respiratoriese siektes by mense veroorsaak. Die naam "koronavirus" kom van die kroonagtige spykers wat by die oppervlak van die virus uitsteek wanneer dit onder 'n mikroskoop bekyk word. Hierdie spesifieke stam, SARS-CoV-2, is nou verwant aan die virus wat verantwoordelik was vir die uitbraak van ernstige akute respiratoriese sindroom (SARS) in 2002-2003.

Wat is COVID-19?

COVID-19 is die siekte wat deur die SARS-CoV-2-virus veroorsaak word. Die akroniem staan ​​vir "koronavirussiekte 2019", wat die jaar aandui wat dit die eerste keer geïdentifiseer is. Hierdie siekte affekteer hoofsaaklik die asemhalingstelsel en kan wissel van ligte simptome, soos koors en hoes, tot ernstige respiratoriese nood en orgaanversaking. Dit kan veral gevaarlik wees vir ouer volwassenes en individue met onderliggende gesondheidstoestande.

Vrae:

V: Hoe versprei die virus?

A: Die virus versprei hoofsaaklik deur respiratoriese druppels wanneer 'n besmette persoon hoes, nies of praat. Dit kan ook versprei deur oppervlaktes of voorwerpe wat met die virus besmet is aan te raak en dan aan die gesig te raak.

V: Wat is die simptome van COVID-19?

A: Algemene simptome sluit in koors, hoes, kortasem, moegheid, lyfseer, seer keel en verlies aan smaak of reuk. Sommige individue kan egter asimptomaties wees of ligte simptome ervaar.

V: Hoe kan ek myself beskerm?

A: Dit is van kardinale belang om goeie higiëne te beoefen, soos gereelde handewas, die dra van 'n masker in die openbaar, die handhawing van fisiese afstand van ander, en die vermyding van groot byeenkomste. Dit is noodsaaklik om riglyne en aanbevelings van gesondheidsowerhede te volg.

V: Is daar 'n entstof?

A: Ja, verskeie entstowwe is ontwikkel en gemagtig vir noodgebruik om COVID-19 te bekamp. Inentingsveldtogte is wêreldwyd aan die gang om die verspreiding van die virus te help beheer.

Ten slotte, die nuwe virus, SARS-CoV-2, is verantwoordelik vir die siekte bekend as COVID-19. Dit is van kardinale belang om ingelig te bly oor die jongste ontwikkelings, aanbevole riglyne te volg en persoonlike en openbare gesondheid te prioritiseer om die impak van hierdie wêreldwye pandemie te versag.