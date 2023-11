Wat is die minimum bestelwaarde vir gratis aflewering by Walmart?

Walmart, een van die grootste kleinhandelondernemings ter wêreld, bied 'n gerieflike aanlyn inkopie-ervaring vir sy kliënte. Met die toename in gewildheid van aanlyn inkopies is baie mense nuuskierig oor die minimum bestelwaarde wat nodig is om te kwalifiseer vir gratis aflewering by Walmart. In hierdie artikel sal ons hierdie onderwerp ondersoek en antwoorde gee op 'n paar gereelde vrae.

Minimum bestelwaarde vir gratis aflewering:

Walmart het onlangs veranderinge aan sy afleweringsbeleid aangebring, met die doel om meer buigsaamheid en gerief aan sy kliënte te bied. Van nou af is die minimum bestelwaarde wat benodig word vir gratis aflewering by Walmart $35. Dit beteken dat as jou aanlyn aankoop $35 oorskry, geen addisionele fooie vir aflewering gehef sal word nie.

Hierdie nuwe drempel is 'n aansienlike verbetering vir kliënte wat voorheen 'n hoër minimum bestelwaarde moes bereik om vir gratis aflewering te kwalifiseer. Deur die vereiste tot $35 te verlaag, het Walmart dit meer toeganklik gemaak vir individue om die gerief te geniet om hul aankope by hul voorstoep af te lewer sonder om enige ekstra koste aan te gaan.

Kwelvrae:

1. Kan ek verskeie items kombineer om die minimum bestelwaarde van $35 te bereik?

Ja, jy kan verskeie items kombineer om die minimum bestelwaarde van $35 te bereik. Solank as wat die totale waarde van jou aanlyn inkopiemandjie $35 oorskry, sal jy vir gratis aflewering in aanmerking kom.

2. Is die minimum bestelwaarde van toepassing op alle produkte?

Die minimum bestelwaarde is van toepassing op die meeste produkte wat beskikbaar is vir aanlyn aankoop by Walmart. Daar kan egter 'n paar uitsonderings wees, soos oorgroot of swaar items wat spesiale hantering of afleweringsreëlings vereis. In sulke gevalle kan addisionele fooie van toepassing wees.

3. Is die minimum bestelwaarde dieselfde vir alle afleweringsopsies?

Ja, die minimum bestelwaarde van $35 is van toepassing op alle afleweringsopsies wat deur Walmart aangebied word, insluitend standaardaflewering en ekspressaflewering. Ongeag die afleweringspoed wat u kies, solank u bestelling aan die minimum vereiste voldoen, sal u geen afleweringsfooie gehef word nie.

Ten slotte, Walmart het die minimum bestelwaarde vir gratis aflewering op $35 gestel, wat kliënte in staat stel om die gerief van aanlyn inkopies te geniet sonder enige bykomende afleweringskoste. Hierdie verandering in beleid demonstreer Walmart se verbintenis om 'n naatlose en bekostigbare inkopie-ervaring vir sy aanlynkliënte te bied. Dus, volgende keer as jy by Walmart inkopies doen, hou in gedagte dat jy voordeel kan trek uit gratis aflewering deur aan die minimum bestelwaarde van $35 te voldoen.