Wat is die verskil tussen Walmart en Walmart?

In 'n verrassende wending het twee kleinhandelreuse met dieselfde naam in die mark na vore gekom, wat verwarring onder verbruikers veroorsaak het. Walmart, die bekende Amerikaanse multinasionale kleinhandelkorporasie, deel nou die kollig met 'n ander entiteit wat met dieselfde naam heet. Maar wat presies is die verskil tussen hierdie twee Walmart-entiteite? Kom ons duik in die besonderhede.

Walmart Corporation:

Die eerste en meer bekende Walmart is die bekende kleinhandelkorporasie wat deur Sam Walton in 1962 gestig is. Met sy hoofkwartier in Bentonville, Arkansas, bedryf Walmart Corporation 'n groot netwerk van hipermarkte, afslagafdelingswinkels en kruidenierswinkels wêreldwyd. Dit is bekend vir sy wye reeks produkte, mededingende pryse en uitgebreide teenwoordigheid, sowel aanlyn as vanlyn.

Walmart Inc.:

Die tweede Walmart is 'n relatief nuwe speler in die mark. Walmart Inc. is 'n Kanadese tegnologiemaatskappy wat 'n innoverende e-handelsplatform bied. Dit het ten doel om die kleinhandelbedryf te revolusioneer deur 'n naatlose aanlyn inkopie-ervaring deur middel van sy webwerf en mobiele toepassing te bied. Alhoewel dit dieselfde naam as die Amerikaanse kleinhandelreus het, is Walmart Inc. 'n onafhanklike entiteit met geen affiliasie met Walmart Corporation nie.

Vrae:

V: Is Walmart Corporation en Walmart Inc. verwant?

A: Nee, Walmart Corporation en Walmart Inc. is afsonderlike entiteite met geen verbintenis of affiliasie nie.

V: Kan ek inkopies doen by beide Walmart Corporation en Walmart Inc.?

A: Ja, jy kan by albei entiteite inkopies doen. Walmart Corporation bedryf fisiese winkels, terwyl Walmart Inc. 'n aanlyn inkopieplatform bied.

V: Is die produkte en pryse dieselfde by beide Walmart-entiteite?

A: Die produkaanbiedinge en pryse kan verskil tussen Walmart Corporation en Walmart Inc. Dit is raadsaam om elke entiteit se webwerf na te gaan of hul onderskeie winkels te besoek vir akkurate inligting.

V: Is Walmart Inc. van plan om sy bedrywighede uit te brei?

A: As 'n groeiende tegnologiemaatskappy het Walmart Inc. planne om sy bedrywighede uit te brei en meer klante in die toekoms te bereik.

Ten slotte, terwyl beide entiteite die naam "Walmart" deel, is hulle onderskei en apart van mekaar. Walmart Corporation is die goed gevestigde kleinhandelreus, terwyl Walmart Inc. 'n Kanadese tegnologiemaatskappy is wat daarop gemik is om die kleinhandelbedryf te revolusioneer deur sy aanlyn platform. Dus, die volgende keer as jy iemand Walmart hoor noem, maak seker dat jy duidelik maak na watter Walmart hulle verwys, aangesien die verskil tussen die twee beduidend is.