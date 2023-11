Wat is die maatskappyprofiel van Walmart?

Walmart, die wêreld se grootste kleinhandelaar, is 'n Amerikaanse multinasionale korporasie wat 'n ketting hipermarkte, afslagafdelingswinkels en kruidenierswinkels bedryf. Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het gegroei tot 'n wêreldwye kragstasie met 'n teenwoordigheid in 27 lande en meer as 11,000 2.3 winkels wêreldwyd. Met sy hoofkwartier in Bentonville, Arkansas, het Walmart meer as XNUMX miljoen medewerkers wêreldwyd in diens, wat dit een van die grootste private werkgewers ter wêreld maak.

Maatskappy Oorsig:

Walmart werk onder verskeie vaandels, insluitend Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market en Sam's Club. Die maatskappy bied 'n wye reeks produkte, insluitend kruideniersware, klere, elektronika, huishoudelike goedere, en meer. Dit verskaf ook dienste soos apteke, finansiële dienste en digitale vermaak deur sy aanlyn platform.

Korporatiewe waardes:

Walmart se missie is om mense geld te spaar sodat hulle beter kan leef. Die maatskappy is daartoe verbind om lae pryse aan kliënte te bied, 'n wye verskeidenheid produkte te bied en 'n gerieflike inkopie-ervaring te verseker. Walmart fokus ook op volhoubaarheid, met die doel om geen afval te bereik, met 100% hernubare energie te werk, en produkte te verkoop wat mense en die omgewing onderhou.

Vrae:

1. Hoeveel Walmart-winkels is daar?

Walmart bedryf meer as 11,000 XNUMX winkels wêreldwyd, insluitend sy verskillende baniere soos Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market en Sam's Club.

2. Hoeveel werknemers het Walmart?

Walmart het meer as 2.3 miljoen medewerkers wêreldwyd in diens, wat dit een van die grootste private werkgewers ter wêreld maak.

3. Waar is Walmart se hoofkwartier?

Walmart se hoofkwartier is geleë in Bentonville, Arkansas, Verenigde State.

4. Watter produkte bied Walmart aan?

Walmart bied 'n wye reeks produkte, insluitend kruideniersware, klere, elektronika, huishoudelike goedere, en meer. Dit verskaf ook verskeie dienste soos apteek, finansiële dienste en digitale vermaak.

Ten slotte, Walmart is 'n wêreldwye kleinhandelreus met 'n groot teenwoordigheid en 'n diverse reeks produkte en dienste. Met sy verbintenis tot lae pryse, gerief en volhoubaarheid, is Walmart steeds 'n leier in die kleinhandelbedryf.