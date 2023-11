Wat is die 10-voet-reël by Walmart?

Walmart, die wêreld se grootste kleinhandelaar, is lank reeds bekend vir sy kliëntgesentreerde benadering. Een van die sleutelstrategieë wat die maatskappy gebruik om klante-ervaring te verbeter, is die implementering van die "10-voet-reël." Hierdie reël, wat sinoniem geword het met Walmart se verbintenis tot uitsonderlike diens, vereis dat werknemers enige kliënt binne 10 voet van hulle af erken en bystaan.

Die 10-voet-reël is 'n eenvoudige dog kragtige konsep wat daarop gemik is om te verseker dat geen klant ongemerk bly of geïgnoreer voel terwyl hy by Walmart inkopies doen nie. Dit moedig werknemers aan om proaktief te wees om met kliënte te skakel, bystand te bied en hul behoeftes aan te spreek. Deur aan hierdie reël te voldoen, beoog Walmart om 'n verwelkomende en behulpsame omgewing vir koper te skep, wat 'n positiewe inkopie-ervaring bevorder.

Vrae:

V: Hoe werk die 10-voet-reël?

A: Die 10-voet-reël vereis dat Walmart-werknemers oogkontak maak, groet en hulp bied aan enige klant binne 10 voet van hulle af. Dit kan die beantwoording van vrae, die verskaffing van aanwysings of help met produkaanbevelings insluit.

V: Waarom het Walmart die 10-voet-reël?

A: Walmart glo dat uitsonderlike kliëntediens noodsaaklik is vir die bou van kliëntelojaliteit en -tevredenheid. Die 10-voet-reël verseker dat elke kliënt gewaardeer voel en die hulp ontvang wat hulle nodig het, wat hul algehele inkopie-ervaring verbeter.

V: Is die 10-voet-reël van toepassing op alle Walmart-werknemers?

A: Ja, die 10-voet-reël is van toepassing op alle werknemers, ongeag hul posisie of afdeling in die winkel. Van kassiere tot voorraadhouers, daar word van elke werknemer verwag om by hierdie reël te hou en kliëntebetrokkenheid te prioritiseer.

V: Hoe bevoordeel die 10-voet-reël kliënte?

A: Die 10-voet-reël verseker dat kliënte onmiddellike aandag en bystand ontvang wanneer dit nodig is. Dit skakel die frustrasie uit om na hulp te soek of geïgnoreer te voel, wat die inkopie-ervaring geriefliker en aangenamer maak.

V: Is die 10-voet-reël uniek aan Walmart?

A: Terwyl ander kleinhandelaars dalk soortgelyke kliëntediensriglyne het, het die 10-voet-reël sinoniem geword met Walmart se verbintenis tot uitsonderlike diens. Dit is vir baie jare 'n hoeksteen van die maatskappy se kliëntgerigte benadering.

Ten slotte, die 10-voet-reël by Walmart is 'n kliëntediensstrategie wat vereis dat werknemers enige kliënt binne 10 voet van hulle moet erken en bystaan. Deur hierdie reël te implementeer, beoog Walmart om 'n verwelkomende en behulpsame omgewing te skep, om te verseker dat elke kliënt gewaardeer voel en die hulp ontvang wat hulle nodig het.