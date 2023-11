Wat word die nuwe COVID-entstof genoem?

In die wedloop teen die voortslepende COVID-19-pandemie, het wetenskaplikes en farmaseutiese maatskappye onvermoeid gewerk om doeltreffende entstowwe te ontwikkel. Een van die mees prominente entstowwe wat onlangs na vore gekom het, is die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof.

Die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof:

Die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof, ook bekend as BNT162b2, is 'n mRNA-gebaseerde entstof wat ontwikkel is deur die samewerking tussen Pfizer, 'n multinasionale farmaseutiese maatskappy, en BioNTech, 'n Duitse biotegnologiemaatskappy. Hierdie entstof het belowende resultate in kliniese proewe getoon, wat 'n hoë doeltreffendheid toon om COVID-19-infeksie te voorkom.

Hoe werk die Pfizer-BioNTech-entstof?

Die Pfizer-BioNTech-entstof werk deur 'n klein stukkie van die virus se genetiese materiaal, genaamd boodskapper-RNA (mRNA), in die liggaam in te voer. Hierdie mRNA verskaf instruksies aan die selle om 'n onskadelike stuk van die spykerproteïen te produseer wat op die oppervlak van die SARS-CoV-2-virus voorkom. Sodra die piekproteïen geproduseer is, herken die immuunstelsel dit as vreemd en begin 'n immuunreaksie, wat teenliggaampies produseer om daarteen te veg. In die geval van toekomstige blootstelling aan die werklike virus, is die immuunstelsel bereid om dit te herken en te neutraliseer, wat infeksie voorkom.

Vrae:

V: Is die Pfizer-BioNTech-entstof veilig?

A: Ja, die Pfizer-BioNTech-entstof het streng toetse in kliniese proewe ondergaan om die veiligheid en doeltreffendheid daarvan te verseker. Dit is deur verskeie regulatoriese owerhede wêreldwyd vir noodgebruik gemagtig.

V: Hoe effektief is die Pfizer-BioNTech-entstof?

A: Kliniese proewe het getoon dat die Pfizer-BioNTech-entstof ongeveer 95% doeltreffend is om COVID-19-infeksie te voorkom.

V: Is daar enige newe-effekte van die Pfizer-BioNTech-entstof?

A: Soos enige entstof, kan die Pfizer-BioNTech-entstof sommige newe-effekte veroorsaak, soos pyn by die inspuitplek, moegheid, hoofpyn, spierpyn, kouekoors, koors en naarheid. Hierdie newe-effekte is oor die algemeen lig en verdwyn binne 'n paar dae.

Ten slotte, die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof het na vore getree as 'n belangrike speler in die stryd teen die pandemie. Die mRNA-gebaseerde tegnologie het 'n hoë doeltreffendheid getoon om COVID-19-infeksie te voorkom, wat hoop bied vir 'n beter toekoms.