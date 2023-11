Wat is groter as Walmart?

In die wêreld van kleinhandel dra min name soveel gewig as Walmart. Met sy uitgestrekte winkels, wye produkreeks en wêreldwye teenwoordigheid het die kleinhandelreus sinoniem geword met grootte en skaal. Daar is egter 'n paar entiteite wat kan beweer dat hulle in sekere aspekte selfs groter as Walmart is. Kom ons ondersoek 'n paar van hierdie groter-as-lewe entiteite en hoe hulle vergelyk met die kleinhandel-behemoth.

Amazon: Die e-handelsreus

As dit by aanlynkleinhandel kom, is Amazon koning. Amazon, wat in 1994 deur Jeff Bezos gestig is, het eksponensieel gegroei tot die wêreld se grootste aanlynmark. Met 'n groot verskeidenheid produkte, vinnige afleweringsopsies en 'n steeds groeiende reeks dienste, het Amazon 'n omwenteling in die manier waarop mense inkopies doen. Sy markkapitalisasie, wat die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele meet, oortref dikwels dié van Walmart, wat dit volgens hierdie maatstaf die grootste kleinhandelaar ter wêreld maak.

Alibaba: Die Chinese e-handel-kragstasie

Terwyl Amazon die aanlyn kleinhandelruimte wêreldwyd oorheers, beklee Alibaba 'n soortgelyke posisie in China. Alibaba, wat in 1999 deur Jack Ma gestig is, het gegroei tot 'n konglomeraat van e-handelsplatforms, wolkrekenaardienste en digitale betaalstelsels. Met sy markplekke soos Taobao en Tmall, het Alibaba die aanbevole platform vir miljoene Chinese verbruikers geword. In terme van jaarlikse bruto handelswarevolume (GMV), wat die totale waarde meet van goedere wat op 'n platform verkoop word, oortref Alibaba konsekwent Walmart.

Vrae:

V: Wat is markkapitalisasie?

A: Markkapitalisasie, wat dikwels na verwys word as markkapitalisasie, is die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele. Dit word bereken deur die huidige aandeelprys te vermenigvuldig met die totale aantal aandele uitstaande. Markkapitalisasie word gebruik om die grootte en waarde van 'n maatskappy te bepaal.

V: Wat is bruto handelsware volume (GMV)?

A: Bruto handelswarevolume is 'n maatstaf wat in e-handel gebruik word om die totale waarde van goedere wat op 'n platform verkoop word binne 'n spesifieke tydperk te meet. Dit sluit die waarde in van alle produkte wat verkoop word, ongeag of die platform self eienaarskap van die goedere neem of as 'n fasiliteerder tussen kopers en verkopers optree.

Ten slotte, hoewel Walmart 'n kleinhandelreus bly, is daar entiteite wat dit in sekere aspekte oortref. Amazon oorheers die aanlyn kleinhandelruimte wêreldwyd, terwyl Alibaba 'n soortgelyke posisie in China beklee. Hierdie maatskappye het tegnologie en innovasie aangewend om ongekende vlakke van sukses te bereik, wat die immer-ontwikkelende aard van die kleinhandelbedryf ten toon stel.