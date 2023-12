Wat is 'n bedrieër lieveheersbeestje?

opsomming:

Imposter-lieveheersbeessies, ook bekend as Asiatiese dameskewers, is 'n spesie kewers wat baie ooreenstem met die inheemse lieveheersbeestjies wat in Noord-Amerika voorkom. Alhoewel hulle soortgelyk kan lyk, kan bedrieër-lieveheersbeessies 'n oorlas wees as gevolg van hul gewoonte om huise binne te val en 'n skerp reuk vry te stel wanneer hulle versteur word. Hierdie artikel het ten doel om 'n diepgaande begrip te gee van bedrieër-lieveheersbeessies, hul eienskappe, gedrag en hoe om hulle doeltreffend te hanteer.

Wat is 'n bedrieër Ladybug?

Imposter-lieveheersbeessies, wetenskaplik bekend as Harmonia axyridis, is inheems aan Asië, maar is aan Noord-Amerika bekendgestel as 'n biologiese beheermiddel om plantluise in landbouvelde te bestry. Hierdie kewers lyk baie soos die inheemse lieveheersbeessies, maar daar is 'n paar sleutelverskille wat hulle kan help identifiseer. Imposter-lieveheersbeessies het 'n meer koepelvormige vorm, kan in kleur wissel van geel tot oranje tot rooi, en het dikwels veelvuldige swart kolle op hul vlerkbedekkings. Inheemse lieveheersbeessies, aan die ander kant, is geneig om meer afgerond te wees, 'n rooi kleur met swart kolle te hê en is minder aggressief.

Gedrag en Gewoontes

Imposter-lieveheersbeessies is bekend vir hul samevoegende gedrag, veral gedurende die herfsseisoen. Soos temperature daal, soek hulle skuiling in huise, geboue en ander strukture om te oorwinter. Hierdie gedrag lei dikwels tot groot getalle lieveheersbeessies wat op solders, muurruimtes en ander beskermde gebiede saamdrom. Wanneer hulle versteur of bedreig word, laat bedrieër-lieveheersbeessies 'n gelerige, onwelriekende vloeistof uit hul beengewrigte vry, wat oppervlaktes kan vlek en 'n onaangename reuk kan veroorsaak.

Hanteer met Imposter Ladybugs

Alhoewel bedrieër-lieveheersbeessies 'n oorlas kan wees, is dit belangrik om hulle versigtig te hanteer en te vermy om hulle te druk of te verpletter, aangesien dit hul reuk kan vrystel. Hier is 'n paar effektiewe maniere om bedrieër-lieveheersbeessies te hanteer:

1. Voorkoming: Verseël krake en skeure aan die buitekant van jou huis om te keer dat liewenheersbesies inkom. Installeer skerms op vensters en deure om hulle buite te hou.

2. Stofsuig: Gebruik 'n stofsuier met 'n lang slangaanhegting om lieveheersbeessies op te suig. Maak die vakuumsak of -houer dadelik leeg om te verhoed dat dit ontsnap.

3. Fisiese verwydering: Versamel lieveheersbeessies sagkens met 'n sagte kwas of besem en los hulle buite, weg van jou huis af.

4. Chemiese beheer: Indien besmettings ernstig is, raadpleeg 'n professionele plaagbeheerdiens om veilige en doeltreffende behandelingsopsies te bespreek.

Algemene vrae (FAQ)

V: Is bedrieër-lieveheersbeessies skadelik vir mense?

A: Bedrieër-lieveheersbeessies is nie skadelik vir mense nie, maar hul reuk en teenwoordigheid kan 'n oorlas wees.

V: Kan bedrieër lieveheersbeessies byt?

A: Terwyl bedrieër-lieveheersbeessies kan byt, doen hulle dit selde en hul byt is oor die algemeen onskadelik.

V: Is bedrieër-liewenheersbesies op enige manier voordelig?

A: Imposter-lieveheersbeessies is voordelig in landbouvelde aangesien hulle op plantluise voed, wat vernietigende plae is. Hul samevoegende gedrag en inval in huise maak hulle egter 'n oorlas.

V: Hoe kan ek onderskei tussen bedrieër-lieveheersbeessies en inheemse lieveheersbeessies?

A: Bedrog-lieveheersbeessies het 'n meer koepelvormige vorm, kan in kleur wissel van geel tot oranje tot rooi, en het dikwels veelvuldige swart kolle op hul vlerkbedekkings. Inheemse lieveheersbeessies is geneig om meer afgerond te wees, 'n rooi kleur met swart kolle te hê en is minder aggressief.

