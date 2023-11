Top-tegnologie-innovasies van 2023: Vier Produk van die Jaar-wenners!

By

Na 'n opwindende toekenningseremonie in Londen, What Hi-Fi? is verheug om die wenners van die hoogs verwagte Produk van die Jaar-toekennings vir 2023 aan te kondig. Hierdie toekennings vereer die topprodukte oor verskeie kategorieë wat die hoogste lof van kundiges en verbruikers ingesamel het. Kom ons kyk na 'n paar van die wenners en die nuutste tegnologie wat hulle hul gesogte titels besorg het.

Sony neem verskeie toekennings huis toe:

Sony het die aand oorheers en vyf Produk van die Jaar-toekennings ontvang. Hul HT-A7000 Dolby Atmos-klankbalk het 'n drie-turf-oorwinning gekry, terwyl hul VPL-XW5000ES 4K-projektor die beoordelaars beïndruk het. Die WF-C700N draadlose koptelefoon het uitgestaan ​​vir hul uitsonderlike werkverrigting en waarde. Sony het verder die TV-produk van die jaar-toekenning verseker met hul A80L OLED, en hul TA-AN1000 tuisbioskoopversterker het 'n blywende indruk gelaat.

Arcam se terugkeer na die kollig:

Arcam het 'n triomfantlike terugkeer gemaak en twee Produk van die Jaar-toekennings gewen met hul CD5 CD-speler en A5 stereo versterker. Albei produkte het die hersieningspan betower met hul uitstaande prestasie, wat 'n beduidende prestasie vir die handelsmerk was.

Cambridge Audio en Sonos Shine:

Cambridge Audio se MXN10 musiekstreamer het nie net die Produk van die Jaar-toekenning gewen nie, maar het ook die leserstoekenning geëis, wat die gewildheid daarvan onder verbruikers ten toon stel. Daarbenewens het die CXN (V2) streamer die gesogte What Hi-Fi? Saal van roem. Sonos, bekend vir sy veelkamerstelsels, het die Produk van die Jaar-toekenning huis toe geneem vir hul besonderse draadlose luidsprekers.

Røde en Pro-Ject beïndruk:

Røde het 'n noemenswaardige impak gemaak met hul NTH-100 bedrade oorfone, wat hulle die Produk van die Jaar-toekenning in daardie kategorie verdien het. Pro-Ject het hul sukses van die vorige jaar voortgesit met die Debut Pro-draaitafel, wat formidabele mededinging van ander handelsmerke oortref het.

Ander uitblinkers:

Bowers & Wilkins het die Produk van die Jaar-toekenning in die kategorie staanluidsprekers met hul merkwaardige 607 S3 behaal. Die Q Acoustics 5040 vloerstaande luidsprekers het die beoordelaars genoeg beïndruk om die boonste plek te behaal, terwyl Technics se SA-C600 erkenning ontvang het vir hul alles-in-een-stelsels. LG Display se Micro Lens Array-tegnologie is as die Innovasie van die Jaar bekroon, wat die grense van OLED verskuif en uitsonderlike beeldmateriaal lewer.

Apple se driedubbele triomf:

Apple het 'n impak gemaak met drie toekennings in 2023. Die iPhone 15 Pro Max het die Produk van die Jaar in die slimfoonkategorie gewen, die Apple 4K TV het uitgestaan ​​in die videostreamermark, en die 10de Gen Apple iPad het uitgeblink as die beste tabletkeuse .

Hierdie Produk van die Jaar-wenners verteenwoordig werklik die toppunt van tegnologiese innovasie en uitnemendheid. Baie geluk aan al die verdienstelike handelsmerke vir hul uitstaande prestasies!

FAQ

Wat is die Produk van die Jaar-toekennings?

Die Produk van die Jaar-toekennings deur What Hi-Fi? vier die beste presterende produkte oor verskeie tegnologiekategorieë, wat tegnologiese innovasie en uitnemendheid ten toon stel.

Wie het die meeste toekennings in 2023 gewen?

Sony het as die groot wenner uit die stryd getree en het vyf Produk van die Jaar-toekennings in verskillende kategorieë behaal.

Watter handelsmerke het 'n beduidende terugkeer gemaak?

Arcam het beïndruk met twee Produk van die Jaar-toekennings, wat hul terugkeer na die kollig merk ná die bekendstelling van 'n nuwe reeks hi-fi apartes.

Wat was van die uitstaande produkte?

Bowers & Wilkins se 607 S3-luidsprekers, Q Acoustics se 5040 vloerstaande luidsprekers, en LG Display se Micro Lens Array-tegnologie was van die uitstaande produkte wat die aandag van die beoordelaars getrek het.

Het Apple enige toekennings gewen?

Ja, Apple het in 2023 drie toekennings ontvang en in die kategorieë slimfone, videostreamer en tablet gewen.

Bron: Watter Hi-Fi? (URL van die domein)