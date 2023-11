Watter kitskosmaatskappye word deur China besit?

In onlangse jare het China aansienlike beleggings in verskeie nywerhede regoor die wêreld gemaak, insluitend die kitskossektor. Verskeie bekende kitskoskettings het deel geword van maatskappye in Chinese besit, wat tot vrae oor die invloed en impak van hierdie verkrygings gelei het. Kom ons kyk van naderby na sommige van die groot kitskosmaatskappye wat nou deur China besit word.

McDonald's: Een van die mees ikoniese kitskoskettings wêreldwyd, McDonald's, het 'n beduidende teenwoordigheid in China. Dit is egter belangrik om daarop te let dat hoewel McDonald's 'n sterk vastrapplek in die Chinese mark het, dit nie deur 'n Chinese maatskappy besit word nie. Die meerderheid van McDonald's-restaurante in China word deur 'n strategiese vennoot, CITIC Beperk, en CITIC Capital, 'n Chinese beleggingsmaatskappy in staatsbesit, bedryf.

Pizza hut: Pizza Hut, 'n gewilde pizza-ketting, word ook nie deur 'n Chinese maatskappy besit nie. Dit is 'n filiaal van Yum! Brands, 'n Amerikaanse kitskoskorporasie. Maar, Yum! Brands het 'n sterk teenwoordigheid in China, met baie Pizza Hut-liggings regoor die land.

KFC: KFC, nog 'n bekende handelsmerk onder Yum! Brands, het 'n beduidende teenwoordigheid in China. Trouens, China is een van die grootste markte vir KFC wêreldwyd. Terwyl KFC nie deur 'n Chinese maatskappy besit word nie, Yum! Brands het 'n aparte entiteit genaamd Yum China Holdings gestig om sy bedrywighede in die land te bestuur.

Vrae:

V: Is daar enige groot kitskoskettings wat deur Chinese maatskappye besit word?

A: Alhoewel daar geen groot kitskoskettings is wat geheel en al deur Chinese maatskappye besit word nie, het sommige kettings 'n beduidende teenwoordigheid in China as gevolg van vennootskappe of filiale.

V: Word McDonald's deur China besit?

A: Nee, McDonald's word nie deur 'n Chinese maatskappy besit nie. Hy het egter 'n strategiese vennootskap met CITIC Beperk en CITIC Capital om sy restaurante in China te bedryf.

V: Wie besit Pizza Hut?

A: Pizza Hut is 'n filiaal van Yum! Brands, 'n Amerikaanse kitskoskorporasie. Jum! Brands het 'n sterk teenwoordigheid in China, insluitend baie Pizza Hut-liggings.

V: Word KFC deur China besit?

A: Nee, KFC word nie deur 'n Chinese maatskappy besit nie. Dit is 'n handelsmerk onder Yum! Brands, wat 'n aparte entiteit genaamd Yum China Holdings het om sy bedrywighede in China te bestuur.

Ten slotte, terwyl China aansienlike beleggings in verskeie industrieë wêreldwyd gemaak het, insluitend die kitskossektor, word groot kitskoskettings soos McDonald's, Pizza Hut en KFC nie deur Chinese maatskappye besit nie. Hierdie kettings het egter 'n sterk teenwoordigheid in China as gevolg van vennootskappe, filiale of afsonderlike entiteite wat gestig is om bedrywighede in die land te bestuur.