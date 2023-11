Watter familie besit Walmart?

In die wêreld van kleinhandel staan ​​Walmart as 'n kolossale krag, wat die mark oorheers met sy groot netwerk van winkels en aanlyn-teenwoordigheid. Maar het jy al ooit gewonder wie hierdie kleinhandelreus besit? Wie is die familie agter die sukses van Walmart? Kom ons duik in die storie van die Walton-familie, die eienaars van Walmart.

Die Walton-familie, onder leiding van wyle Sam Walton, is die trotse eienaar van Walmart. Sam Walton het die maatskappy in 1962 gestig, begin met 'n enkele winkel in Rogers, Arkansas. Met sy visie om bekostigbare goedere aan kliënte te verskaf, het Walmart vinnig gegroei, sy omvang regoor die Verenigde State uitgebrei en uiteindelik wêreldwyd geword.

Vandag is die Walton-familie se eienaarskap van Walmart deur hul beheermaatskappy, Walton Enterprises LLC. Hierdie maatskappy dien as die familie se beleggingsinstrument en bestuur hul eienaarskapsbelang in Walmart en ander ondernemings. Terwyl Walmart 'n publiek verhandelde maatskappy is, word die meerderheid van sy aandele deur die Walton-familie gehou.

Die familie se eienaarskap van Walmart het hulle een van die rykste gesinne ter wêreld gemaak. Volgens Forbes tel die Walton-familie konsekwent onder die top rykste gesinne wêreldwyd, met hul rykdom hoofsaaklik afkomstig van hul Walmart-besit.

Vrae:

V: Hoeveel van Walmart besit die Walton-familie?

A: Die Walton-familie besit ongeveer 50% van Walmart se aandele, wat hulle die meerderheidsaandeelhouers maak.

V: Wie is die huidige lede van die Walton-familie?

A: Die huidige lede van die Walton-familie sluit Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton en Christy Walton in.

V: Hoe betrokke is die Walton-familie by die daaglikse bedrywighede van Walmart?

A: Alhoewel die Walton-familie nie direk betrokke is by die daaglikse bedrywighede van Walmart nie, het hulle verteenwoordigers op die maatskappy se direksie en speel hulle 'n beduidende rol in die vorming van die maatskappy se langtermynstrategie.

V: Het die Walton-familie enige ander sakebelange?

A: Ja, die Walton-familie het hul beleggings verder as Walmart gediversifiseer. Hulle het belange in verskeie sektore, insluitend vaste eiendom, finansies en filantropie.

Ten slotte, die Walton-familie is die trotse eienaar van Walmart, met hul eienaarskapsbelang wat deur Walton Enterprises LLC bestuur word. Hul visie en toewyding om bekostigbare goedere te verskaf, het Walmart aangedryf om die kleinhandelreus te word wat dit vandag is. Aangesien die familie steeds die maatskappy se toekoms vorm, bly hul invloed op die kleinhandelbedryf beduidend.