Aan watter familie behoort Walmart?

Op die gebied van kleinhandelreuse staan ​​Walmart hoog as een van die mees invloedryke en suksesvolle maatskappye ter wêreld. Met sy uitgestrekte netwerk van winkels en 'n wye reeks produkte, het Walmart 'n huishoudelike naam vir miljoene kopers geword. As dit egter by eienaarskap kom, is die antwoord op die vraag "Deur watter familie besit Walmart?" is nie so eenvoudig as wat mens dink nie.

Walmart is 'n maatskappy wat in die openbaar verhandel word, wat beteken dit word besit deur aandeelhouers wat sy aandele hou. Die Walton-familie het egter 'n beduidende belang in die maatskappy en het 'n deurslaggewende rol in die sukses daarvan gespeel. Die familie se patriarg, Sam Walton, het Walmart in 1962 gestig, en sy afstammelinge was steeds aktief betrokke by die maatskappy se bedrywighede.

Vrae:

V: Wie is die lede van die Walton-familie?

A: Die Walton-familie sluit verskeie lede in, soos Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton en Christy Walton, onder andere. Hierdie individue is afstammelinge van Sam Walton en is van die rykste mense in die wêreld.

V: Hoeveel van Walmart word deur die Walton-familie besit?

A: Volgens die jongste beskikbare inligting besit die Walton-familie gesamentlik ongeveer 50% van Walmart se aandele. Dit maak hulle die grootste aandeelhouers in die maatskappy.

V: Beklee enige lede van die Walton-familie uitvoerende posisies in Walmart?

A: Terwyl die Walton-familie tans geen lede het wat as uitvoerende beamptes in Walmart dien nie, het hulle histories sleutelposisies in die maatskappy beklee. Rob Walton, Sam Walton se oudste seun, het byvoorbeeld van 1992 tot 2015 as Walmart se voorsitter gedien.

V: Is daar enige ander groot aandeelhouers in Walmart?

A: Terwyl die Walton-familie 'n beduidende belang in Walmart hou, is daar ook ander groot aandeelhouers. Dit sluit verskeie institusionele beleggers in, soos onderlinge fondse en pensioenfondse, sowel as individuele beleggers wat Walmart-aandele besit.

Ter afsluiting, terwyl Walmart 'n publiek verhandelde maatskappy is, kan die Walton-familie se invloed en eienaarskap nie misgekyk word nie. Hul diepgaande betrokkenheid by die maatskappy se geskiedenis en aansienlike eienaarskapsbelang het 'n deurslaggewende rol gespeel in die vorming van Walmart tot die kleinhandelkragstasie wat dit vandag is.