Van watter aarde is Miles Morales?

Titel: Onthulling van die multiversum: Die oorsprong van Miles Morales en sy aarde

Inleiding:

Miles Morales, 'n geliefde karakter in die Marvel Heelal, het die harte van aanhangers wêreldwyd verower. As die Spider-Man van sy werklikheid, bring hy 'n vars perspektief op die ikoniese rol. Baie aanhangers wonder egter dikwels oor die spesifieke aarde waaruit Miles kom. In hierdie artikel sal ons in die oorsprong van Miles Morales delf en die unieke kenmerke van sy Aarde binne die uitgestrekte Marvel Multiverse verken.

Verstaan ​​die multiversum:

Voordat ons in Miles Morales se Aarde duik, is dit noodsaaklik om die konsep van die Marvel Multiverse te begryp. Die Multiversum is 'n komplekse web van alternatiewe realiteite, elk met sy eie stel karakters, gebeure en moontlikhede. Hierdie realiteite bestaan ​​gelyktydig maar is onderskei van mekaar, wat voorsiening maak vir uiteenlopende weergawes van bekende karakters soos Spider-Man om te bestaan.

Miles Morales: The Ultimate Spider-Man:

Miles Morales het sy debuut gemaak in die strokiesprentreeks "Ultimate Fallout #4" in 2011. Geskep deur skrywer Brian Michael Bendis en kunstenaar Sara Pichelli, het Miles vinnig 'n fan-gunsteling karakter geword. Hy kom van Earth-1610, ook bekend as die Ultimate Marvel Universe.

Earth-1610: The Ultimate Marvel Heelal:

The Ultimate Marvel Universe is in 2000 bekendgestel as 'n gemoderniseerde en herbedinkde weergawe van die Marvel Heelal. Dit het 'n geleentheid gebied vir skrywers en kunstenaars om bekende karakters in 'n vars en kontemporêre omgewing te verken. Earth-1610 het gedien as die agtergrond vir Miles Morales se oorsprongverhaal en daaropvolgende avonture.

Kenmerkende kenmerke van Earth-1610:

Earth-1610 verskil op verskeie maniere van die hoofstroom Marvel Heelal, Earth-616. Een van die belangrikste verskille is die afwesigheid van die oorspronklike Peter Parker as Spider-Man. In hierdie werklikheid sterf Peter Parker, en Miles Morales neem die mantel op om die nuwe Spider-Man te word.

Verder spog Earth-1610 met 'n meer diverse en multikulturele voorstelling van sy karakters, wat die wêreld waarin ons vandag leef, weerspieël. Hierdie klem op inklusiwiteit en verteenwoordiging het aanklank gevind by lesers en bygedra tot Miles Morales se gewildheid.

Algemene vrae (FAQ):

V1: Is Miles Morales van dieselfde aarde as die oorspronklike Spider-Man, Peter Parker?

A1: Nee, Miles Morales kom van Earth-1610, ook bekend as die Ultimate Marvel Heelal, wat verskil van die hoofstroom Marvel Heelal (Earth-616).

V2: Hoe het Miles Morales Spider-Man geword?

A2: In die Ultimate Marvel Heelal sterf Peter Parker, die oorspronklike Spider-Man, tragies. Miles Morales, geïnspireer deur Parker se heldhaftigheid, word deur 'n geneties verbeterde spinnekop gebyt en erf soortgelyke kragte. Hy neem dan die mantel van Spider-Man op om Parker se nalatenskap te eer.

V3: Is daar enige ander noemenswaardige karakters van Earth-1610?

A3: Ja, Earth-1610 het verskeie noemenswaardige karakters bekendgestel, insluitend die Ultimate-weergawes van die X-Men, die Avengers en die Fantastiese Vier. Dit het 'n nuwe weergawe van hierdie ikoniese karakters gegee, wat dikwels van hul Earth-616-eweknieë afgewyk het.

Gevolgtrekking:

Miles Morales se Earth, Earth-1610, bied 'n unieke en boeiende kinkel op die Spider-Man-mitos. Met sy uiteenlopende voorstelling en boeiende storievertelling het dit aanhangers bekoor en Miles Morales as 'n integrale deel van die Marvel Heelal verstewig. Soos die Multiversum aanhou uitbrei, kan ons uitsien na verdere verkenning van Miles se Aarde en die ontelbare ander realiteite wat binne die Marvel Multiverse bestaan.

