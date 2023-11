Waarvoor het Walmart gestaan?

Walmart, die multinasionale kleinhandelkorporasie, is lank reeds 'n huishoudelike naam regoor die Verenigde State en verder. Die maatskappy, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het gegroei tot die wêreld se grootste kleinhandelaar wat duisende winkels wêreldwyd bedryf. Maar waarvoor staan ​​Walmart regtig? Kom ons delf in die kernwaardes en beginsels wat hierdie kleinhandelreus gevorm het.

Die Walmart-filosofie:

In sy kern was Walmart nog altyd daartoe verbind om kliënte van lae pryse en 'n wye reeks produkte te voorsien. Die maatskappy se filosofie wentel om die idee om “Everyday Low Prices” (EDLP) aan sy kliënte te bied. Dit beteken dat Walmart daarop gemik is om bekostigbare goedere aan verbruikers te verskaf, om te verseker dat hulle geld kan spaar op hul alledaagse aankope.

Kernwaardes:

Walmart se kernwaardes is gesentreer rondom drie hoofbeginsels: respek vir individue, diens aan kliënte en strewe na uitnemendheid. Die maatskappy glo daarin om sy werknemers met waardigheid en respek te behandel en 'n positiewe werksomgewing te bevorder. Boonop is Walmart toegewyd om sy kliënte te dien deur kwaliteit produkte en uitsonderlike kliëntediens aan te bied. Laastens is die maatskappy verbind tot voortdurende verbetering en soek voortdurend maniere om sy bedrywighede te verbeter.

Gemeenskapsbetrokkenheid:

Walmart plaas groot belang op gemeenskapsbetrokkenheid en teruggee. Deur verskeie inisiatiewe ondersteun die maatskappy plaaslike gemeenskappe, insluitend ramphulppogings, onderwysprogramme en omgewingsvolhoubaarheidsprojekte. Walmart se verbintenis tot sosiale verantwoordelikheid word weerspieël in sy pogings om 'n positiewe impak te maak op die gemeenskappe wat hy dien.

Vrae:

V: Wat is Walmart se missiestelling?

A: Walmart se missie is om mense geld te spaar sodat hulle beter kan leef.

V: Hoeveel Walmart-winkels is daar?

A: Vanaf 2021 bedryf Walmart meer as 11,000 XNUMX winkels wêreldwyd.

V: Verkoop Walmart net kruideniersware?

A: Nee, Walmart bied 'n wye reeks produkte, insluitend kruideniersware, klere, elektronika, huishoudelike items, en meer.

V: Het Walmart 'n aanlyn-teenwoordigheid?

A: Ja, Walmart het 'n robuuste aanlyn platform waar kliënte produkte kan koop en dit by hul voorstoep kan aflewer.

Ter afsluiting, Walmart staan ​​daarvoor om kliënte bekostigbare pryse te bied, individue te respekteer, kliënte met uitnemendheid te bedien en terug te gee aan die gemeenskap. Met sy verbintenis tot lae pryse, kernwaardes en gemeenskapsbetrokkenheid, het Walmart 'n kleinhandelreus geword wat steeds die bedryf vorm.